香港支聯會及三人被控煽動他人顛覆國家政權罪開審

前民運組織香港支聯會及三名前負責人，被控「煽動他人顛覆國家政權罪」，案件在暫代高等法院的香港西九龍法院開審。四名被告中何俊仁認罪後罪名成立，三名不認罪。

香港支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，是1989年六四事件前夕成立的香港民運組織，已於2021年9月在香港實施國安法背景下主動解散。案情中指支聯會自成立起有逾二百個成員團體，每年選出20名常務委員負責日常會務，每年定期舉行六四晚會等不同活動，還設立六四紀念館。

今次案件四名被告，除已不存在的支聯會，還有前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤，案情披露，四名被告各被控於2020年7月1日至2021年9月8日間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

開審後法庭先處理各被告答辯，四名被告中，何俊仁在庭上認罪，控方讀出何俊仁認罪案情，指何俊仁承認他的鼓吹及主張，是違反國家《憲法》，亦涉及顛覆國家政權。國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫接納認罪，裁定何俊仁罪名成立，相關求情及判刑會押後至審訊後處理，批准何俊仁往後審訊不需出庭。

已解散的支聯會由破產管理署延聘的資深大律師林芷瑩代表不認罪，李卓人及鄒幸彤同樣不認罪。

控方指控香港支聯會自成立以來，一直以「結束一黨專政」為「五大綱領」之一，而在《港區國安法》生效前後，一直鼓吹及傳揚「結束一黨專政」，構成「煽動他人顛覆國家政權」的罪行。控方稱根據中國憲法，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，支聯會的主張是終止中國共產黨的領導，違反憲法，又指不存在合法手段終止中國共產黨的領導。

控方又說，被告使用「結束一黨專政」的語境下，是藉他們認可的理念及六四事件作出煽動行為，激起民眾對國家政權的厭惡及憎恨；支聯會在六四集會中多次推廣「六四紀念館」，以此煽動他人加入或認同支聯會，目的是向公眾鼓吹及傳揚支聯會。

控方還說，《港區國安法》生效後，何俊仁連同李卓人、鄒幸彤及支聯會，繼續煽動他人參與「結束一黨專政」的主張，推翻或破壞憲法確立的根本制度，旨在顛覆國家政權，煽動他人參與實施「顛覆國家政權」的行為。

這一案件將在23日早上續審，法官李運騰稱，並將處理鄒幸彤打算傳召專家證人的相關性爭議。

案件開審，香港警方高度佈防，數十名穿上戰術背心的軍裝警員及便衣警員，帶同警犬在法院一帶巡邏及戒備。法院外有多名市民排隊輪候旁聽，一些人通宵輪候等旁聽位。