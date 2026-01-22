快訊

蘆洲蔥油餅夫妻遭啃老逆子殺害 解剖赫見共被砍60多刀釀出血性休克

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

香港支聯會及三人被控煽動他人顛覆國家政權罪開審

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
前民運組織香港支聯會及三名前負責人，被控「煽動他人顛覆國家政權罪」案昨天在香港西九龍裁判法院開審。圖為媒體拍攝押送被告的香港懲教署車輛。（中新社）
前民運組織香港支聯會及三名前負責人，被控「煽動他人顛覆國家政權罪」案昨天在香港西九龍裁判法院開審。圖為媒體拍攝押送被告的香港懲教署車輛。（中新社）

前民運組織香港支聯會及三名前負責人，被控「煽動他人顛覆國家政權罪」，案件在暫代高等法院的香港西九龍法院開審。四名被告中何俊仁認罪後罪名成立，三名不認罪。

香港支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，是1989年六四事件前夕成立的香港民運組織，已於2021年9月在香港實施國安法背景下主動解散。案情中指支聯會自成立起有逾二百個成員團體，每年選出20名常務委員負責日常會務，每年定期舉行六四晚會等不同活動，還設立六四紀念館。

今次案件四名被告，除已不存在的支聯會，還有前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤，案情披露，四名被告各被控於2020年7月1日至2021年9月8日間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

開審後法庭先處理各被告答辯，四名被告中，何俊仁在庭上認罪，控方讀出何俊仁認罪案情，指何俊仁承認他的鼓吹及主張，是違反國家《憲法》，亦涉及顛覆國家政權。國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫接納認罪，裁定何俊仁罪名成立，相關求情及判刑會押後至審訊後處理，批准何俊仁往後審訊不需出庭。

已解散的支聯會由破產管理署延聘的資深大律師林芷瑩代表不認罪，李卓人及鄒幸彤同樣不認罪。

控方指控香港支聯會自成立以來，一直以「結束一黨專政」為「五大綱領」之一，而在《港區國安法》生效前後，一直鼓吹及傳揚「結束一黨專政」，構成「煽動他人顛覆國家政權」的罪行。控方稱根據中國憲法，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，支聯會的主張是終止中國共產黨的領導，違反憲法，又指不存在合法手段終止中國共產黨的領導。

控方又說，被告使用「結束一黨專政」的語境下，是藉他們認可的理念及六四事件作出煽動行為，激起民眾對國家政權的厭惡及憎恨；支聯會在六四集會中多次推廣「六四紀念館」，以此煽動他人加入或認同支聯會，目的是向公眾鼓吹及傳揚支聯會。

控方還說，《港區國安法》生效後，何俊仁連同李卓人、鄒幸彤及支聯會，繼續煽動他人參與「結束一黨專政」的主張，推翻或破壞憲法確立的根本制度，旨在顛覆國家政權，煽動他人參與實施「顛覆國家政權」的行為。

這一案件將在23日早上續審，法官李運騰稱，並將處理鄒幸彤打算傳召專家證人的相關性爭議。

案件開審，香港警方高度佈防，數十名穿上戰術背心的軍裝警員及便衣警員，帶同警犬在法院一帶巡邏及戒備。法院外有多名市民排隊輪候旁聽，一些人通宵輪候等旁聽位。

香港 國安法 六四

延伸閱讀

旺角餐廳因「生意難做」結業 最後10天推出特色菜單引熱議

黃建賓：彈劾賴總統不是政黨輸贏 是憲法給人民的防火牆

榮登香港第一人！鄧紫棋大巨蛋連飆3場 票價、開賣日全曝光

MLB／被控參與非法賭博、證詞說謊 「溥儀哥」出庭：捍衛清白

相關新聞

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

在傳出德國總理梅爾茨，將於二月底展開對中國大陸的首次訪問前，中德雙方於當地時間21日，在德國慕尼黑海拉布倫動物園簽署大熊...

芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

大陸外交部發言人22日宣布，應國務院總理李強邀請，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）將於1月25日至28日對中國...

海基會明召開臨時董監事會 蘇嘉全將上任董事長

海基會前董事長吳豊山離任後，總統已公開表示任命前立法院長蘇嘉全接任，而海基會即將於23日召開臨時董監事會，選舉蘇嘉全擔任...

英首相下周訪陸 英駐華貿易使節：非在美歐中之間做選擇

英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計畫下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話。英國駐華貿易使...

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

近期台灣革命共產黨宣告成立，其宗旨是要「推翻中華民國的統治階級」，對於相關說法是否涉及違反國安法規，陸委會表示，台灣革命...

大陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」 陸委會回應了

大陸文旅部日前公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，裡面詳細描述了陸客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。