快訊

蘆洲蔥油餅夫妻遭啃老逆子殺害 解剖赫見共被砍60多刀釀出血性休克

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

邱垂正：兩岸關係正處於微妙且關鍵時刻 政府善意不曾中斷

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會主委邱垂正近日在民進黨的營隊授課，針對兩岸關係強調政府對中國大陸釋出的善意不曾中斷。（圖／民進黨中國部提供）
陸委會主委邱垂正近日在民進黨的營隊授課，針對兩岸關係強調政府對中國大陸釋出的善意不曾中斷。（圖／民進黨中國部提供）

陸委會主委邱垂正近日表示，兩岸關係正處在「複雜、敏感、微妙且關鍵」的時刻，在民進黨政府的兩岸政策方面，邱強調，政府對大陸釋出的善意不曾中斷，但也必須務實面對中共政權本質與兩岸關係現實，就言論自由問題，他也指出「管制與自由的平衡」是目前政府基本原則。

民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀請邱垂正與學員深度解析當前兩岸局勢，並說明民進黨政府的兩岸政策。

民進黨中國部22日披露邱垂正相關參與內容，他指出，兩岸關係正處在「複雜、敏感、微妙且關鍵」的時刻，而真正改變穩定現狀的始作俑者，從來就不是台灣，而是中共總書記習近平本人。

對於當前兩岸情勢，邱認為，習近平為了尋求個人作為在歷史的定位，將「統一台灣」與「取代美國」塑造成其歷史定位的里程碑，對台更是明顯加大「促統」力道，系統性操作「反獨促統」敘事，試圖把「維持現狀」改寫成「統一遲早會發生」。這些極度不友善的作為，已清楚顯示中國大陸正在成為威脅台灣生存的「境外敵對勢力」。

在民進黨政府的兩岸政策方面，邱垂正強調，政府對中國大陸釋出的善意不曾中斷，但也必須務實面對中共政權本質與兩岸關係現實。賴清德總統提出的「四個堅持、四個不變」、「和平四大支柱行動方案」與「國安17策」，正是在穩定中「展現原則與戰略定力」。

此外，就許多學員關心政府如何兼顧防制假訊息與捍衛言論自由？邱垂正提出，凡事都應講求平衡，「管制與自由的平衡」是目前政府基本原則。他也點出台灣與大陸的兩項結構性不對稱（體制與成本），對台灣來說確實疲於奔命。

他認為，除了政府加強法律工具與國際合作外，也應該鼓勵民眾多多培養「福爾摩斯式」的洞察力與查證力，邱也提醒，兩岸關係有別於一般外交關係，而是攸關「國家生存」的戰略問題。鼓勵學員用更細緻、更全面的視角觀察中國大陸，重新認識中共政權與當前兩岸的各類挑戰。

邱垂正 民進黨

延伸閱讀

芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

聶衛平與習近平是兒時舊識 當年1原因拒絕教習下圍棋

農曆年前公布新任海基會董事長人選？邱垂正：應該沒問題

吳豊山請辭後兩岸關係動向 邱垂正：交流障礙在陸方

相關新聞

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

在傳出德國總理梅爾茨，將於二月底展開對中國大陸的首次訪問前，中德雙方於當地時間21日，在德國慕尼黑海拉布倫動物園簽署大熊...

芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

大陸外交部發言人22日宣布，應國務院總理李強邀請，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）將於1月25日至28日對中國...

海基會明召開臨時董監事會 蘇嘉全將上任董事長

海基會前董事長吳豊山離任後，總統已公開表示任命前立法院長蘇嘉全接任，而海基會即將於23日召開臨時董監事會，選舉蘇嘉全擔任...

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

近期台灣革命共產黨宣告成立，其宗旨是要「推翻中華民國的統治階級」，對於相關說法是否涉及違反國安法規，陸委會表示，台灣革命...

大陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」 陸委會回應了

大陸文旅部日前公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，裡面詳細描述了陸客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保...

陸公布新赴台旅遊合約範本 學者：陸方有意推兩岸旅遊交流

大陸文旅部近日發布新版「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，針對陸客赴台旅遊的消費機制、權利義務及合約細節規範。大陸學者分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。