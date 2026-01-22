邱垂正：兩岸關係正處於微妙且關鍵時刻 政府善意不曾中斷

陸委會主委邱垂正近日表示，兩岸關係正處在「複雜、敏感、微妙且關鍵」的時刻，在民進黨政府的兩岸政策方面，邱強調，政府對大陸釋出的善意不曾中斷，但也必須務實面對中共政權本質與兩岸關係現實，就言論自由問題，他也指出「管制與自由的平衡」是目前政府基本原則。

民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀請邱垂正與學員深度解析當前兩岸局勢，並說明民進黨政府的兩岸政策。

民進黨中國部22日披露邱垂正相關參與內容，他指出，兩岸關係正處在「複雜、敏感、微妙且關鍵」的時刻，而真正改變穩定現狀的始作俑者，從來就不是台灣，而是中共總書記習近平本人。

對於當前兩岸情勢，邱認為，習近平為了尋求個人作為在歷史的定位，將「統一台灣」與「取代美國」塑造成其歷史定位的里程碑，對台更是明顯加大「促統」力道，系統性操作「反獨促統」敘事，試圖把「維持現狀」改寫成「統一遲早會發生」。這些極度不友善的作為，已清楚顯示中國大陸正在成為威脅台灣生存的「境外敵對勢力」。

在民進黨政府的兩岸政策方面，邱垂正強調，政府對中國大陸釋出的善意不曾中斷，但也必須務實面對中共政權本質與兩岸關係現實。賴清德總統提出的「四個堅持、四個不變」、「和平四大支柱行動方案」與「國安17策」，正是在穩定中「展現原則與戰略定力」。

此外，就許多學員關心政府如何兼顧防制假訊息與捍衛言論自由？邱垂正提出，凡事都應講求平衡，「管制與自由的平衡」是目前政府基本原則。他也點出台灣與大陸的兩項結構性不對稱（體制與成本），對台灣來說確實疲於奔命。

他認為，除了政府加強法律工具與國際合作外，也應該鼓勵民眾多多培養「福爾摩斯式」的洞察力與查證力，邱也提醒，兩岸關係有別於一般外交關係，而是攸關「國家生存」的戰略問題。鼓勵學員用更細緻、更全面的視角觀察中國大陸，重新認識中共政權與當前兩岸的各類挑戰。