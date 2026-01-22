快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

陸批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

中央社／ 台北22日電
陸委會副主委梁文傑。聯合報系記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑。聯合報系記者廖士鋒／攝影

中國大陸國台辦批評台美關稅協議為「掏空台灣產業根基」、「賣身契」；陸委會回應，各自顧好比較重要，台灣產業與經濟不勞對岸費心，建議北京「好好處理一下自己的經濟問題」。

大陸委員會（陸委會）今天召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，近期有注意到對岸對於台美關稅協議不斷地用「掏空台灣」、「產業空洞化」、「對於台灣未來經濟發展不好」等字句描述，其實各自顧自己的事情比較重要，與其費心考慮台灣的產業跟經濟，不如好好處理中國大陸經濟問題。

他舉例，時任中國大陸國務院總理李克強在2020年說過，中國大陸約有6億人平均月收入僅人民幣1000元（約新台幣4400元）；2024年數據資料顯示，這6億人平均月收入僅增加300元，達1300元，增加實在不多。

梁文傑強調，中國大陸在這個時候卻將大把金錢往外援助、借貸，這些錢為什麼不用來好好地改善人民經濟生活呢。台灣、中國大陸各有各自的產業與經濟發展問題要顧，中共不用插手台灣的經濟和發展。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人彭慶恩昨天在例行記者會上說，台美達成貿易協議，「實質是外部勢力與台獨分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的『賣身契』，損害的是台灣民眾和產業的未來」。

經濟發展 台美關稅 陸委會 梁文傑

延伸閱讀

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

梁文傑：反滲透法案件不起訴不代表真的無罪

因應中共滲透威脅 梁文傑：修正反滲透法有急迫性及必要性

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固分子 梁文傑：捍衛中華民國存在者

相關新聞

陸批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

中國大陸國台辦批評台美關稅協議為「掏空台灣產業根基」、「賣身契」；陸委會回應，各自顧好比較重要，台灣產業與經濟不勞對岸費...

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

近期台灣革命共產黨宣告成立，其宗旨是要「推翻中華民國的統治階級」，對於相關說法是否涉及違反國安法規，陸委會表示，台灣革命...

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

在傳出德國總理梅爾茨，將於二月底展開對中國大陸的首次訪問前，中德雙方於當地時間21日，在德國慕尼黑海拉布倫動物園簽署大熊...

芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

大陸外交部發言人22日宣布，應國務院總理李強邀請，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）將於1月25日至28日對中國...

英首相下周訪陸 英駐華貿易使節：非在美歐中之間做選擇

英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計畫下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話。英國駐華貿易使...

邱垂正：兩岸關係正處於微妙且關鍵時刻 政府善意不曾中斷

陸委會主委邱垂正近日表示，兩岸關係正處在「複雜、敏感、微妙且關鍵」的時刻，在民進黨政府的兩岸政策方面，邱強調，政府對大陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。