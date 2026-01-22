台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

近期台灣革命共產黨宣告成立，其宗旨是要「推翻中華民國的統治階級」，對於相關說法是否涉及違反國安法規，陸委會表示，台灣革命共產黨是「托派組織」，對馬克思主義的原初理念和人道主義的理想是比較堅持的，在中共黨史上一直被視為眼中釘，這個組織它不太可能成為中共的在地協力者。

陸委會副主委梁文傑22日下午在記者會上說，台灣革命共產黨是「托派」組織，也就是托洛斯基（Лев Давидович Троцкий）革命理念的追隨者，梁文傑指出，托派是被中共長期整肅和抓捕過的。1952年一次抓了幾千人，托派是對馬克思主義的原初理念和人道主義的理想是比較堅持的，甚至堅持到了天真（地步），正是因為太堅持了，所以在中共黨史上一直被視為眼中釘，到現在還是這樣。

所以梁文傑說，這個組織它比較不太可能成為中共的「在地協力者」，他甚至補充指出，「會成為在地協力者，沒有一個例外，都是為了利益，沒有因為理念」。他並說已問了內政部，他們並沒有向內政部去申請成立政黨，因為它基本上是一個要推翻所有統治者，看整個資本主義制度的一個組織，所以他們不會去內政部申請什麼政黨，因為他們根本不承認現有的資本主義制度。

到目前為止，梁文傑認為可以把它視為一個思想性的社團，甚至讀書會，只要沒有從事什麼違法行為的話，當然可以繼續存在。

他也提到大法官釋字644號解釋之後，台灣的政黨是可以主張共產主義的，這個是沒有問題的，但是主張共產主義太認真，你在中共的眼裡是容不下的。

對於大陸國台辦就台美關稅協議說這是民進黨出賣民眾福祉跟產業發展利益的賣身契，梁文傑表示，大陸最近對於台美協議，都是不斷用掏空台灣產業、空洞化等形容，但他強調，兩邊各自的經濟發展、各自顧自己的事情比較重要，這麼費心去考慮台灣的產業跟經濟，「不如好好處理一下你們自己的經濟問題」。

他舉例，時任大陸總理李克強在2020年曾經說過，中國大陸有六億人月收入不到1000人民幣，2024年大陸國家統計局的資料，這六億人的月收入增加了300元人民幣，這個增加的實在是不多，可是與此同時，中共卻大把錢往外援助和貸款，每年用600到1000億美元往外援助，現在總額可能超過1.5兆美元，「這些錢為什麼不用來好好改善人民的經濟生活？」他重申，兩邊各自有自己的產業和經濟發展的問題要顧，「不用來插手管到台灣的經濟和發展，大家都想自己處理自己的事情，這個才是重點」。