快訊

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

廈門翔安機場年底通航 陸委會：不該影響金門機場

中央社／ 台北22日電

中國大陸廈門翔安機場預計今年底通航，恐對金門、台灣構成飛安、國安等問題。陸委會表示，後建機場應該禮讓先前存在的機場航路，廈門翔安機場運作不該影響到金門尚義機場。

大陸委員會（陸委會）今天召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，廈門翔安機場通航帶來的相關問題，國安單位均有所掌握與評估。

他表示，2015年得知中國大陸將要興建廈門翔安機場後，曾經多次要求對岸提供相關資料，希望雙方針對問題加以協商，不過對方沒有回覆。

梁文傑強調，廈門翔安機場為後建者，在國際上，任何後建機場都一定要禮讓先前存在的機場航路。不管廈門翔安機場將從什麼時候開始營運，相關運作都不應該影響金門尚義機場的運作，「這是我們的立場」。

新華社21日報導指出，廈門翔安機場位於福建省廈門市翔安區大嶝島東南端，其為「十四五」規劃（第14個5年計畫、2021至2025年）重大交通樞紐工程，目前已經進入竣工驗收、校飛試飛與轉場籌備關鍵期。

報導提到，廈門翔安機場總體規劃核心區面積20.16平方公里，分三期建設，規劃在2026年年底通航，屆時將可滿足年旅客4500萬人次、貨郵75萬噸、飛機起降38萬架次等使用需求。

機場 廈門 金門

延伸閱讀

大陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」 陸委會回應了

反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

梁文傑：反滲透法案件不起訴不代表真的無罪

相關新聞

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

在傳出德國總理梅爾茨，將於二月底展開對中國大陸的首次訪問前，中德雙方於當地時間21日，在德國慕尼黑海拉布倫動物園簽署大熊...

芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

大陸外交部發言人22日宣布，應國務院總理李強邀請，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）將於1月25日至28日對中國...

海基會明召開臨時董監事會 蘇嘉全將上任董事長

海基會前董事長吳豊山離任後，總統已公開表示任命前立法院長蘇嘉全接任，而海基會即將於23日召開臨時董監事會，選舉蘇嘉全擔任...

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

近期台灣革命共產黨宣告成立，其宗旨是要「推翻中華民國的統治階級」，對於相關說法是否涉及違反國安法規，陸委會表示，台灣革命...

大陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」 陸委會回應了

大陸文旅部日前公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，裡面詳細描述了陸客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保...

陸公布新赴台旅遊合約範本 學者：陸方有意推兩岸旅遊交流

大陸文旅部近日發布新版「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，針對陸客赴台旅遊的消費機制、權利義務及合約細節規範。大陸學者分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。