日駐重慶總領事職位空缺逾月 陸外交部回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中日陷入外交僵局之際，日本駐重慶領事館總領事一職已空缺逾一個月，前任總領事高田真里（圖）已在去年12月5日赴任日本駐瀋陽總領事。（取自日本駐重慶領事館網站）

中日因台灣問題引發爭端已延燒2個多月，兩國僵持之際，日本駐重慶領事館總領事一職已空缺逾一個月，據稱北京方面延遲回應日本政府派遣新任總領事的請求。大陸外交部22日對此回應稱，「中方正按程序處理有關事宜」。

彭博日前報導，日本駐陸大使館發佈聲明稱，日本駐重慶領事館總領事職務目前空缺，但未提供細節，僅稱這屬於「人員事務」。聲明提到，包括首席領事在內的其他工作人員仍確保日常運作正常。

日經新聞報導指，上述職位空缺已超過一個月，並引述知情人士稱，在上一任日本駐重慶總領事調任後，北京方面延遲回應日本政府派遣新任總領事的請求。

日本內閣官房長官木原稔22日在記者會予以證實，但未多做解釋，僅表示會「持續關注狀況，冷靜且適當地因應」，並稱日本一貫方針是全面推動戰略互惠關係，建立建設性且穩定的關係。

目前尚不清楚此人事案是否與中日外交爭端有關。大陸外交部發言人郭嘉昆22日在記者會上面對日媒提問，僅表示「中方正按程序處理有關事宜」。

重慶總領事館是日本在大陸設立的6個總領事館之一，領務轄區為重慶市、四川省、雲南省和貴州省等內陸一市三省。主要負責支援在當地經商的日本企業、核發簽證，以及保障日僑安全等業務。

日本 外交部 北京

