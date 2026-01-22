大陸文旅部更新「赴台旅遊合約範本」 陸委會回應了

大陸文旅部日前公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，裡面詳細描述了陸客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保障等內容，陸委會對此回應指出，這是例行公事，沒有特別意義，但陸委會重申希望兩岸觀光能夠重新開放，也提到「肯定對方對於觀光團來台的這件事情，並沒有說不想推動的意思」。

本報22日上午報導大陸文旅部的相關文件後，陸委會下午記者會上有多達4家媒體就此事提問。陸委會副主委梁文傑也對兩岸旅遊問題進行多次的說明。

梁文傑說，文旅部所謂赴台灣地區旅遊示範合同，2014年就開始印發，這次是更新2026年版，「所以在我們看來，應該是一個例行公事，並沒有什麼特殊的意義」。至於恢復兩岸觀光，他說是希望對方能夠回覆我們的信函，確保兩岸旅遊的安全、品質、穩定性和公平性。他強調，還是希望兩岸的交流能夠繼續維持下去、兩岸的觀光能夠重新開放，再次呼籲對岸能夠回覆對於協商的要求。

本報記者詢問，陸委會是否會把上述合約範本當做是大陸方面的持續願意恢復陸客來台的訊號？而大陸文旅部去年1月17日宣布開放上海、福建團客來台，目前已經整整滿一年了，但毫無任何進展，對此僵局陸委會有沒有新的作為？梁文傑重申，合約範本上一版是2024年，現在這版可能有細微調整，看起來應該還是屬於例行公事，沒有特別的意義，「但是我們還是肯定對方對於觀光團來談這件事情，並沒有不想推動的意思」。對我方要求雙方討論，他亦再指兩岸互動就是打乒乓球，打了回去不接球，也不把球打回來，這球就打不下去，還是希望對方能回覆。

有媒體詢問陸方現在更新合約範本，陸委會不考慮接球嗎？梁文傑表示，「常常時機就是稍縱即逝」，他以台灣觀光團仍無法赴陸旅遊為例說，「這樣的惡性循環下去其實誰都不願意樂見，但是每當大家想改善關係時，對岸就會做出一些讓兩岸關係走向惡化的舉動，這當然對兩岸關係是不好的」。

另有媒體關注，陸方最新版的範本是否有就陸委會此前表示關注的包括安全、品質、穩定性和公平性等事項作出進一步的解決或者是推進？梁文傑說，在其看起來是沒有，譬如我方政府最在意的是，今天觀光客來很多，明天會不會突然就斷掉了？今天跟旅行社簽個合約，明天相關單位一聲令下就不准出團了？就像日本類似狀況，那這種合約是沒有用的。

至於2020年1月底我方中央流行疫情指揮中心片面宣布中斷陸客來台，我方會不會也在未來的協商當中，能夠給予陸方相應的保證不會突然中斷？梁文傑說，疫情的時候，「大家都可以理解」，就算我方不宣布他們也會宣布，但就穩定性問題，如果說今天要蓋一個飯店、遊覽車司機買了車，預期會有多少的大陸觀光客來，結果突然斷掉了，那大家欲哭無淚，「所以穩定性這個東西確實確實是非常重要的」，希望兩岸的來往，特別是觀光部份，「不要再受到政治性的干預」。