陸公布新赴台旅遊合約範本 學者：陸方有意推兩岸旅遊交流

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
大陸文旅部近日發布新版「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，針對陸客赴台旅遊的消費機制、權利義務及合約細節規範。圖為上海知名觀光景點外灘，與東方明珠塔遙遙相望。記者謝守真／攝影
大陸文旅部近日發布新版「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，針對陸客赴台旅遊的消費機制、權利義務及合約細節規範。圖為上海知名觀光景點外灘，與東方明珠塔遙遙相望。記者謝守真／攝影

大陸文旅部近日發布新版「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，針對陸客赴台旅遊的消費機制、權利義務及合約細節規範。大陸學者分析，新版範本雖包含赴台安排，但主要是例行性規範，重點在保障旅遊者權益、完善旅遊市場秩序。不過，他強調，即使當前交流氣氛不佳，大陸都有意持續推動兩岸旅遊的交流。

大陸文旅部新版「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，全文約1.1萬字，對陸客赴台旅遊的消費機制、權利義務、合約解除與違約責任等做出規範，並明確要求旅客遵守台灣法律、公共秩序與文化習慣，旅行社不得以低價誘客或安排購物回扣等。這份範本於1月20日公布，將於3月31日起在大陸全國推行使用。與2014年舊版相比，新版增加2,000字、條文由25條調整為24條，對旅遊者保障更細緻。

根據大陸文旅部網站公告，此次修訂結合團隊旅遊合同使用中的實務經驗，並廣泛吸收消費者權益保護協會、中國旅行社協會、旅行社企業、地方文化和旅遊行政部門及法律專家意見，除赴台旅遊合約外，也同步更新境內、境外旅遊及研學旅遊等範本。文旅部市場管理司指出，修訂旨在完善旅遊者權益保障、加強個人資訊保護、明確購物及另行付費旅遊項目規則，以及強化旅行社安全措施。

針對新版赴台旅遊合約範本意圖，上海資深涉台學者包承柯認為，這份範本「比較像是例行公事」，主要是在境內、境外與赴台旅遊安排中，規範可能產生的利益問題，保護消費者在旅遊過程中的權益。他指出，新版範本對於旅遊過程中可能出現的低價售賣、旅遊品質衝突等問題提供了制度化安排，是對2014年舊版範本的補充與提升。「重點是保護消費者，使他們在旅遊過程中不至於吃虧，這也是推動大陸旅遊事業發展的一部分。」

包承柯進一步說明，新版範本的推出主要是配合大陸推動內循環經濟的政策背景，將旅遊消費納入大陸內的市場規範與內生消費動力中。他提到，「從這個角度來看，其他境外旅遊也好，赴台旅遊也好，都要落實旅遊安排。」不過，他強調，即使當前兩岸交流氣氛不佳，大陸方面仍會按例完成政策更新，以保障旅遊市場秩序及消費者權益。不論兩岸關係怎麼發展，「大陸都還是會希望推動兩岸旅遊的交流」。

對陸客團是否有望恢復，包承柯認為，政策上仍有可能，「大陸曾經想推上海和福建兩地作為示範窗口，但由於（陸方）相關管理人員未能前往台灣，安排未能落實。」雖兩岸溝通管道目前中斷，但這項政策機會仍存，但落實過程需有兩岸相關部門討論，並確保旅客安全，否則難以進行實質推廣。

上海資深涉台學者包承柯。記者謝守真／攝影
上海資深涉台學者包承柯。記者謝守真／攝影

消費者 旅行社 陸客

