在台港人工作室被潑紅漆 陸委會：中共跨境鎮壓

在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室去年11月被潑紅漆、監視器被毀損。陸委會表示，鎖定兩名香港人士涉嫌犯案，對於這起中共跨境鎮壓案件全力偵辦。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，湯偉雄為參與反送中運動的知名維權人士，去年11月20日遭港府發布通緝；3天後其在台灣開設的泰拳工作室大門、牆面被潑漆、監視器被毀損，相信這具有一定的關聯性。

梁文傑指出，嫌犯目的明顯是在警告湯偉雄，試圖讓他心生恐懼，也恐嚇其他在台港人。

他說，經過警方調閱影像追查，已經鎖定兩名香港人士，分別為一男一女涉有重嫌。嫌犯在作案前曾經假借名義到現場勘查，犯案後立刻從桃園機場離境、返回香港，政府對於這起跨境鎮壓案件已經有完全掌握，將全力偵辦。

梁文傑強調，中共指揮香港人士來台進行跨境鎮壓，政府將持續守護國人與在台民眾的安全，同時政府也要嚴正警告任何協力者，若配合中共對台威脅滲透及破壞的行為，台灣政府一定依法嚴懲，絕不寬貸。

湯偉雄22日對中央社表示，這起事件發生在去年11月23日，當時對於這個狀況非常震驚，對於異議者還是應該用合法、合理方式相待，不該進行這種違法作為，除了傷害民主自由，也傷害台灣的法治價值。

湯偉雄提到，這樣的作法讓人感到很過分，也理解對方目的在於恐嚇，試圖造成寒蟬效應、集體噤聲，希望對方不要再用這些手段傷害台灣、傷害法治，也希望台灣政府協助處理這類跨境鎮壓、跨境犯罪的情況。