快訊

豐原五口遭詐走上絕路…王家女兒夫不和解 要求重判「李團長」坐牢贖罪

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

在台港人工作室被潑紅漆 陸委會：中共跨境鎮壓

中央社／ 台北22日電
陸委會。圖／聯合報系資料照片
陸委會。圖／聯合報系資料照片

在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室去年11月被潑紅漆、監視器被毀損。陸委會表示，鎖定兩名香港人士涉嫌犯案，對於這起中共跨境鎮壓案件全力偵辦。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，湯偉雄為參與反送中運動的知名維權人士，去年11月20日遭港府發布通緝；3天後其在台灣開設的泰拳工作室大門、牆面被潑漆、監視器被毀損，相信這具有一定的關聯性。

梁文傑指出，嫌犯目的明顯是在警告湯偉雄，試圖讓他心生恐懼，也恐嚇其他在台港人。

他說，經過警方調閱影像追查，已經鎖定兩名香港人士，分別為一男一女涉有重嫌。嫌犯在作案前曾經假借名義到現場勘查，犯案後立刻從桃園機場離境、返回香港，政府對於這起跨境鎮壓案件已經有完全掌握，將全力偵辦。

梁文傑強調，中共指揮香港人士來台進行跨境鎮壓，政府將持續守護國人與在台民眾的安全，同時政府也要嚴正警告任何協力者，若配合中共對台威脅滲透及破壞的行為，台灣政府一定依法嚴懲，絕不寬貸。

湯偉雄22日對中央社表示，這起事件發生在去年11月23日，當時對於這個狀況非常震驚，對於異議者還是應該用合法、合理方式相待，不該進行這種違法作為，除了傷害民主自由，也傷害台灣的法治價值。

湯偉雄提到，這樣的作法讓人感到很過分，也理解對方目的在於恐嚇，試圖造成寒蟬效應、集體噤聲，希望對方不要再用這些手段傷害台灣、傷害法治，也希望台灣政府協助處理這類跨境鎮壓、跨境犯罪的情況。

梁文傑 香港 中共

延伸閱讀

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

梁文傑：反滲透法案件不起訴不代表真的無罪

因應中共滲透威脅 梁文傑：修正反滲透法有急迫性及必要性

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固分子 梁文傑：捍衛中華民國存在者

相關新聞

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

在傳出德國總理梅爾茨，將於二月底展開對中國大陸的首次訪問前，中德雙方於當地時間21日，在德國慕尼黑海拉布倫動物園簽署大熊...

芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

大陸外交部發言人22日宣布，應國務院總理李強邀請，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）將於1月25日至28日對中國...

海基會明召開臨時董監事會 蘇嘉全將上任董事長

海基會前董事長吳豊山離任後，總統已公開表示任命前立法院長蘇嘉全接任，而海基會即將於23日召開臨時董監事會，選舉蘇嘉全擔任...

在台港人工作室被潑紅漆 陸委會：中共跨境鎮壓

在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室去年11月被潑紅漆、監視器被毀損。陸委會表示，鎖定兩名香港人士涉嫌犯...

大陸「林草系統」反腐最高官員 5年半前卸任的首任局長張建龍被查

大陸官方22日通報，自然資源部原黨組成員，國家林業和草原局原黨組書記、局長張建龍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家...

央視記者問「斬殺線」 貝森特：不理解 是上屆政府的鍋

「美國斬殺線」一詞近期突然火爆中文網路。當地時間1月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在世界經濟論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。