日本駐重慶總領事空缺逾月 陸稱正按程序處理

中央社／ 台北22日電

日本駐中國重慶總領事去年12月5日離任後，職位至今空缺1個多月，中國外交部今天回應日媒指出，「中方正按程序處理有關事宜」。

據中國青年報網，中國外交部下午例行記者會上，有日媒提問，「日本駐中國重慶總領事上個月離任後，該職位已經空缺一個多月，有觀點認為是因為中方尚未同意日方派遣新任總領事，中方對此有何評論？」。

中國外交部發言人郭嘉昆回應時表示，「中方正按程序處理有關事宜」。

日本經濟新聞今天報導，已知駐中國重慶市的日本總領事館總領事，已出缺超過1個月，這是因為前任總領事調任後，中方尚未事前批准日方提出的繼任人選，而且在拖延此事。

報導指出，雖然日本大使館或總領事館等駐外機構的首長，因日本方面的人事調整而暫時空缺是常見的情況，但因對方國家不批准而出缺的情況相當罕見。

消息人士透露，「這是中國刻意刁難」，且是兩國對立之下的影響。

日本駐重慶總領事高田真里2025年12月5日轉任瀋陽總領事之後，日本駐重慶總領事就處於懸缺狀態。目前由日本駐重慶總領事館的第二號人物首席領事，代理重慶總領事的業務。

報導引述消息人士透露，日本政府反覆要求中方批准新任重慶總領事的派駐案，但目前都未獲回應。

日本經濟 中方 外交部

