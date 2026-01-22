快訊

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國野生動物保護協會21日與德國慕尼黑海拉布倫動物園簽署大熊貓保護國際合作協議。新華社
中國野生動物保護協會21日與德國慕尼黑海拉布倫動物園簽署大熊貓保護國際合作協議。新華社

在傳出德國總理梅爾茨，將於二月底展開對中國大陸的首次訪問前，中德雙方於當地時間21日，在德國慕尼黑海拉布倫動物園簽署大熊貓（貓熊）保護國際合作協議，約定選擇兩隻大陸貓熊赴慕尼黑海拉布倫動物園，為期十年。

據中國野生動物保護協會，為持續推進貓熊保護事業，21日，在德國巴伐利亞州州長索德爾和大陸駐德國大使鄧洪波的見證下，中德雙方簽署了大熊貓（貓熊）保護國際合作協議，來自成都大熊貓（貓熊）繁育研究基地的兩隻貓熊將赴德，開啟為期十年的大熊貓保護合作研究。

這將是德國除了柏林動物園以外，首次有其他動物園將擁有貓熊。

目前在德國的貓熊有四隻，分別是2017年旅德的夢夢、嬌慶，及其在德國生下的第二對雙胞胎夢好和夢甜，均生活在柏林動物園。另，夢夢、嬌慶在德國生下的第一對雙胞胎夢想、夢圓已於2023年回到大陸。

據華社，2024年8月出生的夢好和夢甜，在柏林生活兩到四年後，也會回到大陸。

上述協議簽署時間點，洽在近期傳出梅爾茨將於二月底首訪大陸後。據德國地區性報紙Augsburger Allgemeine日前報導，梅爾茨計畫在2026年2月24日至27日左右的時間訪問大陸，前往北京，並率領由企業高管組成的經貿代表團同行，這將是他上任後首次訪問大陸，具體會晤日程待定。

此前，梅爾茨剛於本月中旬訪問印度，於12日與印度總理莫迪會面，是他去年五月上任後首次出訪亞洲，德印雙方簽署約十項涵蓋關鍵礦物及傳統醫藥等領域的協議。

去年11月，在南非舉行的二十國集團（G20）峰會期間，大陸國務院總理李強曾與梅爾茨會晤。當時，李強表示願在新能源、智慧製造、生物醫藥等新領域與德國展開合作，梅爾茨則宣布計畫在2026年初訪問大陸。

動物園 德國 貓熊

