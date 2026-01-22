芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

大陸外交部發言人22日宣布，應國務院總理李強邀請，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）將於1月25日至28日對中國大陸進行正式訪問。這將是芬蘭總理自2017年以後首次訪陸。而據芬蘭政府網站，歐爾波將在27日與大陸國家主席習近平、李強、全國人大常委會委員長趙樂際會面，此訪旨在與大陸領導人保持對話，並促進兩國貿易。

大陸外交部網站22下午以不具名發言人形式，宣布歐爾波即將到訪。大陸外交部發言人郭嘉昆同日在例行記者會上表示，歐爾波訪問期間，習近平將與他會見，李強、趙樂際將分別與他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

郭嘉昆表示，中方高度重視中芬關係發展，願同芬方密切高層交往，鞏固政治互信，加強經貿合作，促進人文交流，在多邊事務中增進相互理解與協作，共同推動中芬關係邁上新台階。

芬蘭政府22日在網站發布聲明指，歐爾波與中方領導人的會談議題，包括芬中雙邊關係、中歐關係，以及「俄烏戰爭等熱門國際議題」。歐爾波此行也恰逢川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權。

歐爾波在聲明中說，繼續與中國就雙邊合作和熱點國際問題展開對話至關重要，例如基於規則的體系和貿易方面面臨的挑戰。中國是芬蘭企業的重要出口市場，也是歐盟第二大貿易夥伴。歐盟與中國的關係必須建立在互惠和平等市場准入的基礎上。

歐爾波以及芬蘭企業代表26日還將與大陸商務部長王文濤會面。為配合歐爾波訪陸，芬蘭-中國創新企業合作委員會將在北京舉行會議，歐爾波將在會上發表演說。該委員會成立於2017年，是以商業為導向的機構，旨在促進芬蘭與大陸之間的貿易和投資。

繼加拿大總理卡尼上周到訪後，近期還有多個美國傳統盟友國家的領導人接連訪陸。路透、港媒01等引述消息指，英國首相施凱爾將於29日起訪問大陸3天，造訪北京、上海。