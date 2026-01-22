日本歸還大貓熊 德國慕尼黑則將有2隻大貓熊「旅居10年」

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
1月21日在德國慕尼黑海拉布倫動物園，陸駐德國大使鄧洪波（右二）在協議簽署儀式上致詞。中國野生動物保護協會將與該園簽署大貓熊保護國際合作協議，約定選擇2隻大貓熊赴該園，開啟10年的國際保護合作。（新華社）
1月21日在德國慕尼黑海拉布倫動物園，陸駐德國大使鄧洪波（右二）在協議簽署儀式上致詞。中國野生動物保護協會將與該園簽署大貓熊保護國際合作協議，約定選擇2隻大貓熊赴該園，開啟10年的國際保護合作。（新華社）

日本將於27日將目前僅存的2隻大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」歸還中國大陸，迎來50多年來的首次「零大貓熊」時代，不過德國將多了2隻大貓熊，前往慕尼黑海拉布倫動物園生活。

中國野生動物保護協會（CWCA）21日發布消息指，為持續推進大貓熊保護事業，該會與德國巴伐利亞州慕尼黑海拉布倫動物園，就開展大貓熊保護國際合作事宜達成一致。21日，在德國巴伐利亞州索德爾州長，和大陸駐德大使鄧洪波見證下，中德雙方簽署大貓熊保護國際合作協議。

其中，來自成都大貓熊繁育研究基地的2隻大貓熊，將赴德國開啟為期10年的大貓熊保護合作研究。

為確保2隻大貓熊在當地健康生活，陸方專家已開展多次考察，將按照國際合作要求和技術標準，指導德方新建場館，保證食用竹供應長期穩定，組建經驗豐富的飼養管理團隊，制定完備制度和技術規範等。

目前，德國柏林動物園飼有大貓熊。2017年，中國大貓熊「夢夢」和「嬌慶」抵達柏林動物園，開始為期15年的旅居生活；2019年8月31日，「夢夢」成功誕下雙胞胎「夢想」和「夢圓」，這是德國首次迎來大貓熊誕生。2023年12月，這對雙胞胎返回中國大陸。

2024年8月22日，「夢夢」再次順利產下姊妹花「夢好」和「夢甜」，柏林動物園表示，「夢好」和「夢甜」將在柏林生活2至4年，之後也會回到中國。 

貓熊 動物園 德國

