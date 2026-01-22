快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

推動陸客來台？大陸文旅部公布新版「赴台灣地區旅遊合約範本」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸文旅部近日公告新版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，詳細提及旅行社與旅客到台灣旅遊的合約規範。（聯合報系資料照片）
大陸文旅部近日公告新版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，詳細提及旅行社與旅客到台灣旅遊的合約規範。（聯合報系資料照片）

大陸文旅部去年1月17日宣布恢復上海、福建團客來台，但因我方政府強烈主張必須要經過「旅遊小兩會」先溝通旅遊品質、公平性等問題，而陸方並未具體回應，導致兩岸陷入旅遊僵局，最新進展是，大陸文旅部近日發布了官版「赴台灣地區旅遊合約範本」，以1萬餘字詳細規範了陸客來台的消費機制等面向，似乎仍顯示陸方願意推動陸客來台灣本島。

根據大陸文旅部官網，這份1月20日公布的文件全文為「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，也就是「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，當中有7章、24條，全文1.1萬餘字，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等予以規範，並有保險、成團人數、退費日期計算、爭議解決機制等內容。

其中也明確規定，大陸旅客到台灣，必須「遵守有關法律、法規和台灣地區有關規定」，「遵守台灣地區的公共秩序和社會公德，尊重當地的風俗習慣、文化傳統和宗教信仰，愛護旅遊資源，保護生態環境，遵守文明行為規範」。對旅行社則要求「不以不合理的低價組織旅遊活動，誘騙旅遊者，並通過安排購物或者另行付費旅遊項目獲取回扣等不正當利益」。

此次相關合約範本的修訂，總共有6份，除涉台旅遊這份，還包含「團隊境內旅遊合同（示範文本）」、「團隊出境旅遊合同（示範文本）」、「境內旅遊『一日遊』合同（示範文本）」、「境內旅遊組團社與地接社合同（示範文本）」、「研學旅遊合同（示範文本）」等5個範本。這些合約範本的舊版，幾乎都是2013年至2014年發布，距今已有10餘年。新版內容於3月31日起在全大陸推行使用。

而與2014年舊版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」相較，這次新版的範本增加2,000字，條文總數則從25條調整為24條。新增的內容，對旅遊者（旅客、消費者）有更細緻的保障。

對於此次修訂，大陸文旅部市場管理司發布的「政策解讀」指出，近年來，隨著旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，亟需修訂完善。此次修訂強化旅行社安全保障、明確購物活動和另行付費旅遊項目規則、進一步完善旅遊者權益保障、加強個人資訊保護等。據官方稱，修訂工作廣泛吸收了消費者權益保護協會、中國旅行社協會、旅行社企業、地方文化和旅遊行政部門及旅遊行業、法律方面專家學者的意見。

旅行社 陸客 消費者

延伸閱讀

高盛今年中國經濟展望 出口續強

阿里搶進核電賽道 與中國核電設合資公司 催動AI資料中心擴張

影／大陸電動車快馬加鞭整合 「強強聯手」能拯救德國汽車？

大陸官員：發展AI必遇就業問題 要培養懂AI複合人才

相關新聞

日本歸還大貓熊 德國慕尼黑則將有2隻大貓熊「旅居10年」

日本將於27日將目前僅存的2隻大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」歸還中國大陸，迎來50多年來的首次「零大貓熊」時代，不過德國將多了...

推動陸客來台？大陸文旅部公布新版「赴台灣地區旅遊合約範本」

大陸文旅部去年1月17日宣布恢復上海、福建團客來台，但因我方政府強烈主張必須要經過「旅遊小兩會」先溝通旅遊品質、公平性等...

再批高市企圖恢復軍國主義 陸：日沒資格要求成為安理會常任理事國

中日因台灣問題僵局未解，大陸在國際場合持續施壓。新華社報導，大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊21日在第80屆聯大安理會改...

港媒：英相施凱爾29日起訪陸3天 造訪北京、上海

英國政府近日批准中國大陸在倫敦興建在歐洲最大的大使館，被視作為英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問大陸鋪平道路...

去年兩岸往來544萬人次 年增逾百萬

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，兩岸人員往來人次仍持續攀升。大陸國台辦發言人彭...

共軍艦艇現蹤南美 首靠烏拉圭

中共海軍「絲路方舟」號醫院船於當地時間廿日抵達烏拉圭蒙特維多港口，開始為期四天的技術停靠。這是中共海軍艦艇首次停靠烏拉圭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。