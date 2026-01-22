共軍艦艇現蹤南美 海軍醫療船首次停靠烏拉圭

中國海軍醫療船「絲路方舟」號當地時間20日抵達烏拉圭，開始為期4天的技術停靠。這是中國海軍艦艇首次停靠烏拉圭，在南美成為地緣政治焦點之際，共軍醫療船停靠南美多國，引起關注。

據中國官媒新華社，懸掛中國與烏拉圭兩國國旗、執行「和諧使命-2025」任務的絲路方舟號醫療船於20日上午10時駛入蒙特維多（Montevideo）港。烏拉圭國防部、烏國海軍相關軍政要員、中國駐烏拉圭大使館工作人員、當地華僑華人、中資機構代表等到碼頭迎接。

停靠期間，絲路方舟號醫療船除進行適當補給外，還計劃組織足球友誼賽等活動。

絲路方舟號醫療船自去年9月開始赴南太平洋、拉丁美洲執行「和諧使命-2025」任務，開展醫療衛生服務和文化交流等活動。在烏拉圭前，曾抵達斐濟、東加、諾魯、尼加拉瓜、巴貝多、牙買加、巴西等地，不少都是中共海軍艦艇或者醫療船的首次停靠。

近期南美成為地緣政治焦點。白宮去年12月公布川普2.0版國家安全戰略（NSS），內容更著重美國在西半球所欲扮演角色，提到這份報告是門羅主義的「川普版」（Trump Corollary），主張美國有權「重拾在西半球的優勢地位」，阻止西半球以外競爭者（意指中國）「部署軍事力量或其他具威脅能力，或擁有、控制具戰略關鍵性的資產」。

美媒分析，美國總統川普更在美東時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及妻子。隔日，川普揚言下一個可能是哥倫比亞、古巴準備倒台、格陵蘭須納入美國控制等，展現川普版「門羅主義」。