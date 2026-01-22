快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

共軍艦艇現蹤南美 海軍醫療船首次停靠烏拉圭

中央社／ 台北22日電

中國海軍醫療船「絲路方舟」號當地時間20日抵達烏拉圭，開始為期4天的技術停靠。這是中國海軍艦艇首次停靠烏拉圭，在南美成為地緣政治焦點之際，共軍醫療船停靠南美多國，引起關注。

據中國官媒新華社，懸掛中國與烏拉圭兩國國旗、執行「和諧使命-2025」任務的絲路方舟號醫療船於20日上午10時駛入蒙特維多（Montevideo）港。烏拉圭國防部、烏國海軍相關軍政要員、中國駐烏拉圭大使館工作人員、當地華僑華人、中資機構代表等到碼頭迎接。

停靠期間，絲路方舟號醫療船除進行適當補給外，還計劃組織足球友誼賽等活動。

絲路方舟號醫療船自去年9月開始赴南太平洋、拉丁美洲執行「和諧使命-2025」任務，開展醫療衛生服務和文化交流等活動。在烏拉圭前，曾抵達斐濟、東加、諾魯、尼加拉瓜、巴貝多、牙買加、巴西等地，不少都是中共海軍艦艇或者醫療船的首次停靠。

近期南美成為地緣政治焦點。白宮去年12月公布川普2.0版國家安全戰略（NSS），內容更著重美國在西半球所欲扮演角色，提到這份報告是門羅主義的「川普版」（Trump Corollary），主張美國有權「重拾在西半球的優勢地位」，阻止西半球以外競爭者（意指中國）「部署軍事力量或其他具威脅能力，或擁有、控制具戰略關鍵性的資產」。

美媒分析，美國總統川普更在美東時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及妻子。隔日，川普揚言下一個可能是哥倫比亞、古巴準備倒台、格陵蘭須納入美國控制等，展現川普版「門羅主義」。

烏拉圭 川普 美國 共軍

延伸閱讀

中共海軍艦艇首次停靠烏拉圭 執行「和諧使命-2025」任務

我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

共軍斬首行動演練曝光...夜晚行動解救人質、擊斃暴恐分子

現役海軍士官落海 浮屍在高雄蚵仔寮港內

相關新聞

日本歸還大貓熊 德國慕尼黑則將有2隻大貓熊「旅居10年」

日本將於27日將目前僅存的2隻大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」歸還中國大陸，迎來50多年來的首次「零大貓熊」時代，不過德國將多了...

推動陸客來台？大陸文旅部公布新版「赴台灣地區旅遊合約範本」

大陸文旅部去年1月17日宣布恢復上海、福建團客來台，但因我方政府強烈主張必須要經過「旅遊小兩會」先溝通旅遊品質、公平性等...

再批高市企圖恢復軍國主義 陸：日沒資格要求成為安理會常任理事國

中日因台灣問題僵局未解，大陸在國際場合持續施壓。新華社報導，大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊21日在第80屆聯大安理會改...

港媒：英相施凱爾29日起訪陸3天 造訪北京、上海

英國政府近日批准中國大陸在倫敦興建在歐洲最大的大使館，被視作為英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問大陸鋪平道路...

央視記者問「斬殺線」 貝森特：不理解 是上屆政府的鍋

「美國斬殺線」一詞近期突然火爆中文網路。當地時間1月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在世界經濟論...

英相下周訪北京 重啟「黃金時代」商業對話

外電報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）計畫下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，兩國大型...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。