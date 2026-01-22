再批高市企圖恢復軍國主義 陸：日沒資格要求成為安理會常任理事國

中日因台灣問題僵局未解，大陸在國際場合持續施壓。新華社報導，大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊21日在第80屆聯大安理會改革政府間談判首次會議上發言時，再度批評日本首相高市早苗「企圖讓軍國主義死灰復燃」，稱日本無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

孫磊表示，安理會是國際集體安全機制的核心，對於維護戰後國際秩序、捍衛國際和平與安全肩負著特殊重要使命。然而，日本軍國主義不僅未被徹底清算，反而改頭換面、潛滋暗長。多名日本現職領導人曾參拜軍國主義的精神象徵靖國神社，對甲級戰犯頂禮膜拜。

孫磊宣稱，從日本首相高市早苗發表涉台「錯誤言論」、「對大陸發出武力威脅」，到日本高官公開發表擁核言論，再到推進修改「安保三文件」，聲稱修改「無核三原則」，充分暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心，對地區乃至世界和平與安全構成新的威脅。

孫磊強調，「這種對歷史罪行不知悔改、違背國際關係基本準則、挑戰二戰勝利成果、公然踐踏戰後國際秩序的國家，無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

目前聯合國安理會常任理事國為英、俄、法、美、中國大陸。改革安理會的呼聲和動議由來已久，日本、德國、印度和巴西組成「四國聯盟」尋求成為常任理事國。

關於安理會改革，孫磊說，中方支持對安理會進行必要、合理改革，提高權威和效率，更好應對危機挑戰。他強調，「改革必須把切實提升發展中國家的代表性和發言權作為唯一正確方向」。安理會改革五大類問題是基礎性、關鍵性問題，必須通過一攬子方案解決。中方希望本屆政府間談判能圍繞新的改革理念開展深入探討。