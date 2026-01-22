快訊

港媒：英相施凱爾29日起訪陸3天 造訪北京、上海

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
港媒報導，英國首相施凱爾將於29日起訪問大陸3天，造訪北京、上海兩地。歐新社
英國政府近日批准中國大陸在倫敦興建在歐洲最大的大使館，被視作為英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問大陸鋪平道路。港媒「香港01」引述消息人士稱，施凱爾將於29日起訪問大陸3天，造訪北京、上海兩地。

據報導，消息人士表示，施凱爾即將29日中午抵達北京、進行訪問，翌日晚再前往上海，其後於31日晚結束訪陸行回國。

不過日媒共同社21日晚則獨家報導指，施凱爾在結束該陸後，擬於31日對日本首次訪問。 

路透21日引述消息人士表示，英國政府最快23日公布施凱爾訪陸行程。中英雙方目前都尚未發布施凱爾訪問的消息。如果成行，他將是自2018年以來首位訪問大陸的英國首相。

路透指出，施凱爾訪問北京時，雙方將重啟「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）商業對話，大陸總理李強將出席，預計滙豐控股、英國生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）等多家英國企業，以及中國銀行、國藥集團、比亞迪等中方企業將出席對話。

報導指出，由於批准興建使館的決定是最近才做出，訪陸其他內容仍在敲定中。

針對施凱爾本月是否訪問北京，大陸外交部發言人郭嘉昆21日回覆媒體提問並未證實，但表示當前國際形勢動蕩不安，中英作為安理會常任理事國，加強交往合作，無疑符合兩國和世界利益。

就施凱爾訪陸，星媒聯合早報引述北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建分析，中英雙方對於一場高層互動都有需求。

崔洪建提到，英國長期以來是和美國站得最近的一個歐洲國家，「但美國加徵關稅，並沒有考慮和英國的所謂特殊關係」。站在北京的角度，他分析，英國是聯合國安理會常任理事國，如果中英關係得到改善，一定程度上也意味著中國和西方國家的關係有了更多積極進展。

施凱爾 英國 北京

