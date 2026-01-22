陸駐聯合國代表：日本企圖讓軍國主義死灰復燃 無資格入常任理事國
日相高市早苗的「台灣有事論」引發中日外交風波，2個多月以來至今仍餘波不止。大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊，21日在第80屆聯大安理會改革政府間談判首次會議上發言表示，日本無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。
新華社21日報導，孫磊表示，安理會是國際集體安全機制的核心，對於維護戰後國際秩序、捍衛國際和平與安全肩負著特殊重要使命。
孫磊提到，80年前遠東國際軍事法庭正式開庭，東京審判嚴懲了日本戰犯，伸張了國際正義，維護了人類尊嚴，也是對任何復辟軍國主義、再行侵略擴張不法企圖的強力警示。然而，日本軍國主義不僅未被徹底清算，反而改頭換面、潛滋暗長。
他稱，日本右翼勢力極力美化侵略歷史，矢口否認南京大屠殺、強徵慰安婦、強徵勞工等歷史罪行，推動修改歷史教科書，企圖為侵略歷史翻案。
孫磊列舉，多名日本現職領導人曾參拜軍國主義的精神象徵—靖國神社，對甲級戰犯頂禮膜拜，「從日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論、對中國發出武力威脅」，到日本高官公開發表擁核言論，再到推進修改「安保三文件」，聲稱修改「無核三原則」，充分暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心，對地區乃至世界和平與安全構成新的威脅。
孫磊稱，「這種對歷史罪行不知悔改、違背國際關係基本準則、挑戰二戰勝利成果、公然踐踏戰後國際秩序的國家，無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言