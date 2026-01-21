聽新聞
0:00 / 0:00

英、加權宜措施 反映「避險策略」

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導

乍看之下，加拿大總理卡尼訪問中國，與英國首相施凱爾批准中國在倫敦興建歐洲最大使館，似乎只是各自因內政與經濟壓力所做的權宜選擇。但若將這些動作放在同一時間軸上觀察，便不難發現，西方國家對中國的政策正在出現一種不再高舉價值對抗、卻也未回到全面接納的中間路線。這不是對中國態度的逆轉，而是一種帶有高度防備意識的「避險接觸」，在安全疑慮與經濟現實之間尋找最低風險的交集。

以英國為例，施凱爾政府批准中國在倫敦市中心興建大型使館，明知此舉將引發間諜與滲透疑慮，仍選擇放行。路透引述多名英國現任與前官員指出，相關風險「被誇大或可控」，甚至認為集中使館據點，反而比中國分散在倫敦各處的外交設施更容易監控。這種說法本身就透露出一種思維轉變：英國並非否認中國從事情報活動的可能性，差別只在於是否能被納入既有的安全管理體系之中。

從前保守黨安全事務官員到美國國會議員，皆公開警告這座新使館可能成為「敵對行動基地」。然而，施凱爾政府仍選擇站在安全官僚與經濟官僚的判斷一側，顯示決策重心正在從「是否存在風險」轉向「是否能承擔並管理風險」。主管國內情報的軍情五處（MI5）已表示，將把敏感光纖移往距離使館較遠的地方，以策安全。

路透的分析特別點出，英國此時面臨的現實困境，是經濟復甦乏力、投資不足，以及來自美國的不確定性上升。

施凱爾希望透過改善對中關係，吸引投資、提振成長，這使得英國對中國的政策不再以全面圍堵為主軸，而是試圖在有限合作中降低經濟風險。加拿大總理卡尼訪中，同樣可以放在這個框架下理解。這並非渥太華對中國立場的根本轉向，而是試圖修補在前幾年急劇惡化的經貿與外交關係，以避免在美中對峙升高之際，讓加拿大承擔過高的外溢成本。

英國 加拿大

延伸閱讀

中駐倫敦使館申請炒作7年 英：美反覆插手是主要障礙

不顧強烈反對 英准中建「超級大使館」 施凱爾豪賭換經貿投資

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

美國進逼格陵蘭 英相電川罕見表達不滿

相關新聞

台美關稅達共識…陸批台「將淪空心島」 陸委會：合作非供應鏈移轉 而是延伸

台美對等關稅獲致共識，大陸國台辦今日稱，台美關稅談判五千億美元是民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金，台灣「科技島」將淪為...

獲准在倫敦建「超級大使館」…引外界擔憂 陸外交部回應了

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館，大陸外交部發言人郭嘉昆21日對此表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道...

陸獲准在倫敦建「超級大使館」 傳英相下周訪北京、企業高管將參與商業對話

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計劃下周訪問北京，屆時英...

陸配「關關」遭廢止居留許可 陸委會回應國台辦：中共無置喙餘地

陸配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，大陸國台辦批評民進黨當局打壓陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，陸委會則回應指...

我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

我國防部17日偵獲1架中共監偵無人機，於當天凌晨進入東沙島領空，抨擊陸方此舉嚴重破壞區域和平穩定。但大陸國台辦發言人彭慶...

中天記者林宸佑遭收押 陸國台辦：民進黨亂扣帽子非首次

兩岸關係緊張之際，雙方執法部門均動作頻頻，對於中天電視台主播林宸佑遭控涉嫌擔任「中間人」，配合大陸以現金收買軍人刺探機密...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。