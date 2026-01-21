新聞眼／兩岸官方冷 難以保障人民權益

去年兩岸關係並不好，甚至比前一年還要差，兩岸官方都有許多針對對方的措施，包含我方政府定位對岸為「境外敵對勢力」、收緊交流，乃至於對岸持續懲治台獨、共軍對台兩度軍演等，但去年兩岸人員往來的數字卻大增逾百萬，這凸顯兩岸關係的溫度，與兩岸人員往來的實況，已形成巨大的落差。

大陸國台辦說，去年兩岸人員往來仍達到相當規模，各領域交流合作保持熱絡；陸委會則表示兩岸來往還是相當頻繁。顯然兩岸官方都沒有對人員往來的復甦給予負面評價，但是兩岸雙方的政策也並沒有與此趨勢互相協調。

目前陸委會仍對赴大陸給予「橙色」旅遊警戒，也就是「避免非必要旅行」，許多大陸來台事由尚未開放，交通部也尚未宣布完全解除「禁團令」，兩岸航點增加持續凍結；至於大陸仍未宣布恢復學位生來台就讀，一些具有各種背景的我方民眾赴大陸，也不時遭到大陸方面留置、盤問。

推動人員往來增長的主力應是旅遊。我方統計，去年前十一個月大陸來台有五十六點八萬人次，但細看結構，專業與商務交流加總還不到八萬，主要的增長其實來自小三通（大陸觀光客到金馬），第三地陸客也頗具規模。而去年經小三通往返兩岸的台灣民眾一百四十三萬人次，創史上最高紀錄，當中不少也是「化零為整」的赴陸旅客。

現在兩岸人員往來已恢復到疫情前六成，但觀諸眼前的兩岸政策，顯然無法細緻地保障旅遊衍生的各種突發問題，也恐難推動人員往來進一步恢復。如若種種政策未見有相應的改善措施，恐會持續衝擊雙方民眾往返兩岸的權益。