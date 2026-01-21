聽新聞
0:00 / 0:00

共軍艦艇現蹤南美 首靠烏拉圭

聯合報／ 記者陳湘瑾廖士鋒／綜合報導
中共海軍「絲路方舟」號醫院船近期抵達烏拉圭蒙特維多港。圖為碼頭歡迎儀式。（新華社）
中共海軍「絲路方舟」號醫院船近期抵達烏拉圭蒙特維多港。圖為碼頭歡迎儀式。（新華社）

中共海軍「絲路方舟」號醫院船於當地時間廿日抵達烏拉圭蒙特維多港口，開始為期四天的技術停靠。這是中共海軍艦艇首次停靠烏拉圭。

南美洲最近在地緣政治上成為舉世矚目的焦點。美國近期在新版的國家安全戰略中提出「門羅主義的川普推論」，且美國總統川普甫於月初下令軍隊直接潛入委內瑞拉抓捕委內瑞拉總統夫婦馬杜洛，同時也警告同屬於中南美洲的哥倫比亞以及古巴、墨西哥。

新華社報導，廿日當天上午十點多，執行「和諧使命—二○二五」任務的絲路方舟號醫院船懸掛雙方國旗，駛入蒙特維多港口。烏拉圭國防部、海軍相關軍政要員，大陸駐烏拉圭使館工作人員，當地華僑華人、陸資機構代表等到碼頭迎接。停靠期間，絲路方舟號醫院船除進行適當補給外，還計畫組織足球友誼賽等活動。

這是絲路方舟號去年九月以來，在南太平洋、加勒比海與南美洲的系列行程之一部分，在烏拉圭前，曾抵達斐濟、東加、諾魯、尼加拉瓜、巴貝多、牙買加、巴西等地，不少都是中共海軍艦艇或者醫院船的首次停靠。

中共中央政治局常委兼大陸副總理丁薛祥去年十一月甫應邀訪問烏拉圭，與烏拉圭總統奧爾西會見，同副總統高斯會談。丁薛祥表示，烏拉圭「是中國的好朋友、好伙伴」，並讚賞烏方堅定奉行一中原則。

共軍

延伸閱讀

中共海軍艦艇首次停靠烏拉圭 執行「和諧使命-2025」任務

經濟發展風險增多 習：讓內需成主動力

我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

談中美貿易？瑞士世界經濟論壇 傳何立峰將會貝森特、全球企業高層

相關新聞

台美關稅達共識…陸批台「將淪空心島」 陸委會：合作非供應鏈移轉 而是延伸

台美對等關稅獲致共識，大陸國台辦今日稱，台美關稅談判五千億美元是民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金，台灣「科技島」將淪為...

獲准在倫敦建「超級大使館」…引外界擔憂 陸外交部回應了

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館，大陸外交部發言人郭嘉昆21日對此表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道...

陸獲准在倫敦建「超級大使館」 傳英相下周訪北京、企業高管將參與商業對話

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計劃下周訪問北京，屆時英...

陸配「關關」遭廢止居留許可 陸委會回應國台辦：中共無置喙餘地

陸配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，大陸國台辦批評民進黨當局打壓陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，陸委會則回應指...

我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

我國防部17日偵獲1架中共監偵無人機，於當天凌晨進入東沙島領空，抨擊陸方此舉嚴重破壞區域和平穩定。但大陸國台辦發言人彭慶...

中天記者林宸佑遭收押 陸國台辦：民進黨亂扣帽子非首次

兩岸關係緊張之際，雙方執法部門均動作頻頻，對於中天電視台主播林宸佑遭控涉嫌擔任「中間人」，配合大陸以現金收買軍人刺探機密...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。