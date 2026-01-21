去年兩岸往來544萬人次 年增逾百萬

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，兩岸人員往來人次仍持續攀升。大陸國台辦發言人彭慶恩昨日介紹，去年全年，兩岸人員往來比二○二四年增長逾百萬人次，總人次達五四四點九五萬人次，年增百分之廿三點六。數據也顯示回升至疫情前一年（九百萬人次）的六成。

彭慶恩昨日主持記者會時，就兩岸人員往來公布上述數據。他說，二○二五年兩岸人員往來比二○二四年大幅增長一○四點四五萬人次，達五四四點九五萬人次。其中，台灣民眾赴大陸四八九點一八萬人次，增長百分之廿一點六；大陸民眾赴台五十五點七七萬人次，增長百分之四十七點四。而赴大陸的台胞中，「首來族」卅點六九萬人次，年增長百分之卅四點六；台灣青年一六八點四萬人次，佔百分之卅四點四。

他評價稱，去年兩岸人員往來仍達到相當規模，各領域交流合作保持熱絡，他重申「真誠歡迎越來越多的台灣同胞來大陸走一走，看一看」。

對於賴清德總統去年三月定義大陸為「境外敵對勢力」後，去年全年兩岸（大陸來台）參訪團跟商務團是否有減少，陸委會副主委梁文傑日前曾在記者會上披露統計指，商務交流二○二四年入境台灣的大陸地區民眾為六萬一一八五人次，去年前十一月則是六萬五九七九人次。另二○二四年有二二九六人次陸生入境、去年三○八三人次，舉凡世壯運、龍舟交流、研討會等，兩岸來往還是相當頻繁。

另外，即將接任海基會董事長的蘇嘉全日前表示，上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流，但彭慶恩昨日指，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針，他重申，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

至於近期有台灣民眾因辦理一次性「中國邊境旅遊護照」赴俄羅斯旅遊返台後遭廢止台灣戶籍，彭慶恩說，奉勸民進黨當局，要多做有利台灣民眾切身利益的事情，不要總想變著花樣恐嚇危害台灣民眾，否則必遭反噬。