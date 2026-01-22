英國首相下周訪北京

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

外電報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）計劃下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，兩國大型企業高管將參與其中。

施凱爾將成為近八年來首位訪陸的英國首相，新使館計劃亦成為近期中英關係焦點之一。英方最快可能在本周五宣布施凱爾的訪問和日程安排。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆昨（21）日表示，當前國際形勢動盪不安，中英作為安理會常任理事國，加強交往合作無疑符合兩國和世界的利益。間接證實施凱爾即將訪問北京。

當前正值英美關係較敏感之際，美國總統川普就格陵蘭島議題以關稅施壓英國及部分歐洲國家，英方反批相關威脅不當。

路透報導，相關談判已經進行一段時間，訪陸的其他內容仍在敲定中。

施凱爾 兩國 英國

延伸閱讀

中駐倫敦使館申請炒作7年 英：美反覆插手是主要障礙

不顧強烈反對 英准中建「超級大使館」 施凱爾豪賭換經貿投資

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

相關新聞

去年兩岸往來544萬人次 年增逾百萬

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，兩岸人員往來人次仍持續攀升。大陸國台辦發言人彭...

共軍艦艇現蹤南美 首靠烏拉圭

中共海軍「絲路方舟」號醫院船於當地時間廿日抵達烏拉圭蒙特維多港口，開始為期四天的技術停靠。這是中共海軍艦艇首次停靠烏拉圭...

陸配「關關」遭廢止居留許可 陸委會回應國台辦：中共無置喙餘地

陸配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，大陸國台辦批評民進黨當局打壓陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，陸委會則回應指...

英國首相下周訪北京

外電報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）計劃下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，兩國大型...

英核准蓋超級使館 陸：是義務

英國政府廿日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館，大陸外交部發言人郭嘉昆昨日對此表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道國的...

英、加權宜措施 反映「避險策略」

乍看之下，加拿大總理卡尼訪問中國，與英國首相施凱爾批准中國在倫敦興建歐洲最大使館，似乎只是各自因內政與經濟壓力所做的權宜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。