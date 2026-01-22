外電報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）計劃下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，兩國大型企業高管將參與其中。

施凱爾將成為近八年來首位訪陸的英國首相，新使館計劃亦成為近期中英關係焦點之一。英方最快可能在本周五宣布施凱爾的訪問和日程安排。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆昨（21）日表示，當前國際形勢動盪不安，中英作為安理會常任理事國，加強交往合作無疑符合兩國和世界的利益。間接證實施凱爾即將訪問北京。

當前正值英美關係較敏感之際，美國總統川普就格陵蘭島議題以關稅施壓英國及部分歐洲國家，英方反批相關威脅不當。

路透報導，相關談判已經進行一段時間，訪陸的其他內容仍在敲定中。