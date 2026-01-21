香港高等法院明首審「顛覆政權案」 市民法院外排隊等位旁聽

香港「支聯會顛覆政權案」明（廿二）天開審，這是香港高等法院審理的首宗「顛覆政權案」。雖然香港急速降溫，仍有數十市民提前法院外排隊，準備通宵等位旁聽。

香港支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，成立於一九八九年北京六四事件前的五月間，此後年年在香港發起紀念六四的燭光晚會等活動，直到香港國安法後的二零二一年九月，支聯會特別會員大會通過解散決議。

香港支聯會早已解散，但多位前負責人還在坐牢，以及有案件未了，包括明天開審的「支聯會顛覆政權案」。這起案件主要圍繞支聯會由戶立至解散的三十年間，沿用的「五大綱領」是否顛覆國家政權。控方指控被告在《國安法》實施至他們被捕期間，「以所謂民主或六四事件之名，配合針對國家的負面內容，來鼓吹或宣傳支聯會的組織和主張」，而綱領中的「結束一黨專政」，必然涉以違憲的非法手段顛覆政權。

這起案件的四名被告，依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會、前支聯會主席李卓人、何俊仁和前副主席鄒幸彤。四被告同被控「煽動顛覆國家政權罪」，指他們煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為。

目前李卓人、鄒幸彤擬不認罪，何俊仁擬改認罪。而已被公司註冊處剔除的支聯會，則因不答辯而按例被視為不認罪。

這是香港高等法院審理的首宗煽動顛覆國家政權案。按條例若屬「情節嚴重」，最高可判監十年。目前李卓人、鄒鄒幸彤仍在獄中，何俊仁則在保釋期中。