快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

聽新聞
0:00 / 0:00

陸獲准在倫敦建「超級大使館」 傳英相下周訪北京、企業高管將參與商業對話

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
英國首相施凱爾。路透
英國首相施凱爾。路透

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計劃下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，兩國大型企業高管將參與其中。英方最快可能在周五宣布施凱爾的訪問和日程安排。

今天大陸外交部例行記者會上有記者問就中英高層交往相關問題提問。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，當前國際形勢動蕩不安，中英作為安理會常任理事國，加強交往合作無疑符合兩國和世界的利益。

路透報導，相關談判已經進行一段時間，但由於施凱爾此行的主要條件是批准中國在倫敦建立其在歐洲最大的大使館，因此談判才剛剛真正開始。由於使館的決定還是最近才做出的，訪華的其他內容仍在敲定中。

阿斯特捷利康、英國石油、匯豐、洲際酒店集團、捷豹路虎、勞斯萊斯、施羅德以及渣打（Standard Chartered）等英國企業，預計將加入改組後的「英中（英國—中國）企業執行長理事會」（UK-China CEO Council）。

中方代表預料包括中國銀行、中國建設銀行、中國移動、工商銀行、中國中車、中國醫藥集團，以及比亞迪等公司。

該理事會最初是在2018年由時任英國首相梅伊（Theresa May）與時任大陸國務院總理李克強構想設立，當時雙方把兩國關係稱為「黃金年代」。目前，該團體正式英文名稱等細節仍待敲定；英國政府不願在名稱中納入「CEO」，而中方則計畫沿用2018年使用過的中文譯名。

消息人士皆無法確認哪些執行長將出席；一名企業界消息人士稱，他們公司的執行長已婉拒，因無法確定訪問是否成行。

英國 施凱爾 首相 大使館 北京

延伸閱讀

中駐倫敦使館申請炒作7年 英：美反覆插手是主要障礙

不顧強烈反對 英准中建「超級大使館」 施凱爾豪賭換經貿投資

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

相關新聞

台美關稅達共識…陸批台「將淪空心島」 陸委會：合作非供應鏈移轉 而是延伸

台美對等關稅獲致共識，大陸國台辦今日稱，台美關稅談判五千億美元是民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金，台灣「科技島」將淪為...

獲准在倫敦建「超級大使館」…引外界擔憂 陸外交部回應了

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館，大陸外交部發言人郭嘉昆21日對此表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道...

陸獲准在倫敦建「超級大使館」 傳英相下周訪北京、企業高管將參與商業對話

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計劃下周訪問北京，屆時英...

陸配「關關」遭廢止居留許可 陸委會回應國台辦：中共無置喙餘地

陸配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，大陸國台辦批評民進黨當局打壓陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，陸委會則回應指...

我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

我國防部17日偵獲1架中共監偵無人機，於當天凌晨進入東沙島領空，抨擊陸方此舉嚴重破壞區域和平穩定。但大陸國台辦發言人彭慶...

中天記者林宸佑遭收押 陸國台辦：民進黨亂扣帽子非首次

兩岸關係緊張之際，雙方執法部門均動作頻頻，對於中天電視台主播林宸佑遭控涉嫌擔任「中間人」，配合大陸以現金收買軍人刺探機密...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。