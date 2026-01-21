陸獲准在倫敦建「超級大使館」 傳英相下周訪北京、企業高管將參與商業對話

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計劃下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，兩國大型企業高管將參與其中。英方最快可能在周五宣布施凱爾的訪問和日程安排。

今天大陸外交部例行記者會上有記者問就中英高層交往相關問題提問。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，當前國際形勢動蕩不安，中英作為安理會常任理事國，加強交往合作無疑符合兩國和世界的利益。

路透報導，相關談判已經進行一段時間，但由於施凱爾此行的主要條件是批准中國在倫敦建立其在歐洲最大的大使館，因此談判才剛剛真正開始。由於使館的決定還是最近才做出的，訪華的其他內容仍在敲定中。

阿斯特捷利康、英國石油、匯豐、洲際酒店集團、捷豹路虎、勞斯萊斯、施羅德以及渣打（Standard Chartered）等英國企業，預計將加入改組後的「英中（英國—中國）企業執行長理事會」（UK-China CEO Council）。

中方代表預料包括中國銀行、中國建設銀行、中國移動、工商銀行、中國中車、中國醫藥集團，以及比亞迪等公司。

該理事會最初是在2018年由時任英國首相梅伊（Theresa May）與時任大陸國務院總理李克強構想設立，當時雙方把兩國關係稱為「黃金年代」。目前，該團體正式英文名稱等細節仍待敲定；英國政府不願在名稱中納入「CEO」，而中方則計畫沿用2018年使用過的中文譯名。

消息人士皆無法確認哪些執行長將出席；一名企業界消息人士稱，他們公司的執行長已婉拒，因無法確定訪問是否成行。