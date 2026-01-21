快訊

台美關稅達共識…陸批台「將淪空心島」 陸委會：合作非供應鏈移轉 而是延伸

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會指出，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。（本報系資料照）
台美對等關稅獲致共識，大陸國台辦今日稱，台美關稅談判五千億美元是民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金，台灣「科技島」將淪為「空心島」。陸委會對此強調，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日稱，台美關稅談判五千億美元的巨額投資，是台灣外匯存底的80%，相當於讓每1個台灣民眾拿出68萬元新台幣，為民進黨當局交倚外謀獨的政治獻金；40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣「科技島」將淪為「空心島」。

就此說法，陸委會下午表示，行政院20日的記者會已再次說明，台美關稅談判 2,500億美元是企業自主投資，另外2,500億美元是政府透過信保機制協助半導體等產業投資放眼全球布局。台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

陸委會強調，台美投資MOU戰略目標是在「根留台灣、布局全球」思考下，以「台灣模式」支持我國產業進行國際全球布局，延伸台灣產業實力，促成台美經貿關係升級為AI人工智慧戰略夥伴關係及互惠貿易夥伴關係。

台美關稅 供應鏈 陸委會 關稅談判

