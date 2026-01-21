快訊

高院院長高金枝捲霸凌爭議 傳諷女法官昏迷病女害她崩潰諮商8次

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

陸配「關關」遭廢止居留許可 陸委會回應國台辦：中共無置喙餘地

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會21日回應大陸國台辦批評陸配關關遭廢止居留許可一事，強調台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。（本報系資料照片）
陸委會21日回應大陸國台辦批評陸配關關遭廢止居留許可一事，強調台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。（本報系資料照片）

陸配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，大陸國台辦批評民進黨當局打壓陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，陸委會則回應指，台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

對於「關關」一事，大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日批評民進黨當局出於「台獨」本性，打壓欺凌陸配群體，嚴重破壞兩岸婚姻家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，對此強烈譴責。更稱對於迫害陸配的「台獨」幫兇爪牙，將依法追責，嚴懲不貸。

陸委會下午以書面形式回應指，極少數陸配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，與其當初來台目的完全背道而馳，既為法所不許，廣大國人亦無法接受。台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

陸委會強調，絕大多數陸配朋友都願意認同這塊土地，在台灣安居樂業，甚至積極奉獻付出回饋社會；國台辦蓄意將極少數人的違法不當行為投射到整個在台的陸配群體，分化撕裂台灣社會，這樣的作法，才是真正欺凌傷害在台努力生活的陸配群體。

另就中共南部戰區無人機17日於「中國東沙島」附近空域進行正常飛行訓練，共軍方面稱完全正當合法，國台辦並指民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，是不折不扣的「麻煩製造者」。陸委會表示，共軍無人機擅闖我東沙島空域，是高度挑釁、不負責任的行為，既無正當性，也無合法性，嚴重破壞和平穩定，中共才是真正的「麻煩製造者」。

陸配 國台辦 陸委會 中共

延伸閱讀

高雄男侮辱陸配「外來病毒」 還在社區Line群投票羞辱

我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

相關新聞

獲准在倫敦建「超級大使館」…引外界擔憂 陸外交部回應了

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館，大陸外交部發言人郭嘉昆21日對此表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道...

陸配「關關」遭廢止居留許可 陸委會回應國台辦：中共無置喙餘地

陸配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，大陸國台辦批評民進黨當局打壓陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，陸委會則回應指...

我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

我國防部17日偵獲1架中共監偵無人機，於當天凌晨進入東沙島領空，抨擊陸方此舉嚴重破壞區域和平穩定。但大陸國台辦發言人彭慶...

中天記者林宸佑遭收押 陸國台辦：民進黨亂扣帽子非首次

兩岸關係緊張之際，雙方執法部門均動作頻頻，對於中天電視台主播林宸佑遭控涉嫌擔任「中間人」，配合大陸以現金收買軍人刺探機密...

戰術性解凍？陸、加關係回溫 外媒分析：合作高度設防 非習近平完勝

中加關係回溫，外媒分析，這是一次戰術性「解凍」，中加「戰略夥伴關係」實際上高度設防，並非全方位合作，而是將實際合作壓縮到...

中駐倫敦使館申請炒作7年 英：美反覆插手是主要障礙

英國20日批准中國在倫敦市中心建立新的「超級使館」後，美國國會眾議院中國問題特設委員會主席說，英國的決定「違背常理」，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。