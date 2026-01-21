陸配「關關」遭廢止居留許可 陸委會回應國台辦：中共無置喙餘地

陸配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，大陸國台辦批評民進黨當局打壓陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，陸委會則回應指，台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

對於「關關」一事，大陸國台辦發言人彭慶恩今（21）日批評民進黨當局出於「台獨」本性，打壓欺凌陸配群體，嚴重破壞兩岸婚姻家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，對此強烈譴責。更稱對於迫害陸配的「台獨」幫兇爪牙，將依法追責，嚴懲不貸。

陸委會下午以書面形式回應指，極少數陸配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，與其當初來台目的完全背道而馳，既為法所不許，廣大國人亦無法接受。台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

陸委會強調，絕大多數陸配朋友都願意認同這塊土地，在台灣安居樂業，甚至積極奉獻付出回饋社會；國台辦蓄意將極少數人的違法不當行為投射到整個在台的陸配群體，分化撕裂台灣社會，這樣的作法，才是真正欺凌傷害在台努力生活的陸配群體。

另就中共南部戰區無人機17日於「中國東沙島」附近空域進行正常飛行訓練，共軍方面稱完全正當合法，國台辦並指民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，是不折不扣的「麻煩製造者」。陸委會表示，共軍無人機擅闖我東沙島空域，是高度挑釁、不負責任的行為，既無正當性，也無合法性，嚴重破壞和平穩定，中共才是真正的「麻煩製造者」。