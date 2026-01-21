快訊

獲准在倫敦建「超級大使館」…引外界擔憂 陸外交部回應了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸駐英使館新館舍的新址，原為英國皇家鑄幣廠。（新華社）
陸駐英使館新館舍的新址，原為英國皇家鑄幣廠。（新華社）

英國政府20日宣布核准大陸在倫敦興建巨型使館，大陸外交部發言人郭嘉昆21日對此表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道國的國際義務。並稱新館舍的規劃設計完全遵循國際外交慣例及當地的法規及程序。

21日下午舉行的大陸外交部例行記者會上，BBC記者提問：「英國政府20日宣布通過中國駐英國使館新館舍的規劃審批。外交部對此有何評論？」

郭嘉昆表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道國的國際義務。他並稱，中國駐英國使館新館舍規劃設計是一個高品質的方案，申請及獲批完全遵循國際外交慣例及當地的法規及程序。

BBC報導，中國的超級大使館位於倫敦市中心東側的前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）、靠近倫敦金融城（City of London），且有地下數據纜線在旁經過，一些政界人物擔憂新館將變成中方間諜活動基地。英媒也傳出美國白宮過問此事，對中國新使館選址表達安全擔憂。

外界廣泛預期，英國首相施凱爾（Keir Starmer）即將敲定訪陸日期之際，規劃檢察官1月20日發出批文，確定中方可以動工改建，被觀察人士視為掃平了成行的一大障礙。

陸駐英使館簡短回應稱已注意到英方的決定。此前，陸駐英使館表示「強烈不滿」英方多次拖延，並「強烈敦促英方盡快批准中方規劃申請，以免進一步損害雙方互信與合作。」

