中共海軍艦艇首次停靠烏拉圭 執行「和諧使命-2025」任務

中共海軍「絲路方舟」號醫院船於當地時間20日抵達烏拉圭蒙特維多港口，開始為期4天的技術停靠。這是中共海軍艦艇首次停靠烏拉圭。

新華社報導，上午10點多，執行「和諧使命-2025」任務的絲路方舟號醫院船懸掛雙方國旗，駛入蒙特維多港口。烏拉圭國防部、海軍相關軍政要員，大陸駐烏拉圭使館工作人員，當地華僑華人、陸資機構代表等到碼頭迎接。

停靠期間，絲路方舟號醫院船除進行適當補給外，還計劃組織足球友誼賽等活動。

據大陸駐烏拉圭使館，陸駐烏拉圭大使黃亞中甫於15日會見烏拉圭新任總統府體育秘書局局長佩雷達。黃亞中表示，近年來烏拉圭多批次運動員應邀前往中國接受培訓，進一步深化了兩國體育領域交流；佩雷達則表示，烏方願同中方，加強在包括足球等烏優勢項目在內的人員培訓等方面合作。

此外，黃亞中在14日會見烏拉圭外交部國際合作總司司長博戈希恩時表示，中烏雙邊關係始終保持良好發展勢頭，經貿合作成果豐碩，人文、科技等領域交流不斷拓展。中方高度重視發展同烏拉圭的友好合作關係，願同烏方在現有合作基礎上，進一步加強在經貿、文化、科技等領域的交流與合作。