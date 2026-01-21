我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

我國防部17日偵獲1架中共監偵無人機，於當天凌晨進入東沙島領空，抨擊陸方此舉嚴重破壞區域和平穩定。但大陸國台辦發言人彭慶恩21日聲稱，共軍正常飛行訓練，完全正當合法，還指民進黨頑固堅持台獨立場，是麻煩製造者。

對於共軍無人機進入東沙島領空，彭慶恩21日在主持國台辦記者會時回應說，共軍南部戰區組織無人機「位中國東沙島附近空域」進行正常飛行訓練，完全正當合法。他說，民進黨當局罔顧「台灣是中國一部分」的事實與法理，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，是不折不扣的麻煩製造者。

另近日還有大陸海警船，出現在東沙島附近水域，我海巡呼籲陸方應停止一切侵擾行為，並強調將堅定捍衛國家主權。彭慶恩回應，大陸海警在東沙島附近海域執法巡查，旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，是合法正當之舉。無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了「台灣是中國一部分」的歷史和法理事實。

彭慶恩還稱，如其（指台灣方面）膽敢在相關海域滋事，必須承擔由此引發的一切後果。

21日的記者會上，彭慶恩也回應近日我國防部軍備採購爭議，他指民進黨當局為了以武謀獨，大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢購買外國武器，同時藉機斂財，貪汙腐敗，呼籲台灣同胞不要再上當受騙。