蘇嘉全喊兩岸恢復健康交流 國台辦強調「九二共識」定海神針

將接任海基會董事長的蘇嘉全表示，上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流，但大陸國台辦發言人彭慶恩21日強調，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

彭慶恩說，2008年至2016年，海協會和台灣海基會在「九二共識」基礎上簽署了一系列協議。協議生效後，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來了實實在在的利益。

他表示，2016年5月以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸協商談判和兩岸關係和平發展的政治基礎，蓄意阻撓限制兩岸交流合作，嚴重損害廣大台灣同胞的利益福祉。

他說要再次強調，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

至於陸委會表示，海基會1991年成立時「九二共識」還沒有被創造出來。彭慶恩反問，台方有關部門不可能不了解台灣海基會和兩會互動的歷史，卻故意混淆視聽，居心何在？

彭慶恩強調，「九二共識」明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史反覆證明，承認「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

另對陸委會發言人梁文傑表示，有關《反滲透法》的案子「判決無罪不代表真的無罪」說法引發討論，彭慶恩回應，民進黨當局有關言論再次證明，其目中毫無法治，只有政治私利。

彭慶恩說，所謂《反滲透法》不過是民進黨當局用以打壓迫害政治異己、製造綠色恐怖、台獨專制的工具，是阻撓破壞兩岸交流交往的徹頭徹尾的惡法。