聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦經濟局長兼發言人彭慶恩21日主持國台辦例行記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦經濟局長兼發言人彭慶恩21日主持國台辦例行記者會。記者陳政錄／攝影

將接任海基會董事長的蘇嘉全表示，上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流，但大陸國台辦發言人彭慶恩21日強調，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

彭慶恩說，2008年至2016年，海協會和台灣海基會在「九二共識」基礎上簽署了一系列協議。協議生效後，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來了實實在在的利益。

他表示，2016年5月以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸協商談判和兩岸關係和平發展的政治基礎，蓄意阻撓限制兩岸交流合作，嚴重損害廣大台灣同胞的利益福祉。

他說要再次強調，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

至於陸委會表示，海基會1991年成立時「九二共識」還沒有被創造出來。彭慶恩反問，台方有關部門不可能不了解台灣海基會和兩會互動的歷史，卻故意混淆視聽，居心何在？

彭慶恩強調，「九二共識」明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史反覆證明，承認「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

另對陸委會發言人梁文傑表示，有關《反滲透法》的案子「判決無罪不代表真的無罪」說法引發討論，彭慶恩回應，民進黨當局有關言論再次證明，其目中毫無法治，只有政治私利。

彭慶恩說，所謂《反滲透法》不過是民進黨當局用以打壓迫害政治異己、製造綠色恐怖、台獨專制的工具，是阻撓破壞兩岸交流交往的徹頭徹尾的惡法。

兩岸關係和平發展 九二共識 海基會

相關新聞

中天記者林宸佑遭收押 陸國台辦：民進黨亂扣帽子非首次

兩岸關係緊張之際，雙方執法部門均動作頻頻，對於中天電視台主播林宸佑遭控涉嫌擔任「中間人」，配合大陸以現金收買軍人刺探機密...

我抨擊共軍無人機入東沙島領空 陸國台辦稱「正當合法」

我國防部17日偵獲1架中共監偵無人機，於當天凌晨進入東沙島領空，抨擊陸方此舉嚴重破壞區域和平穩定。但大陸國台辦發言人彭慶...

國共「首次智庫交流論壇」？陸國台辦強調「保持良性互動」

先前外傳國民黨副主席蕭旭岑將於月底赴陸，甚至復辦國共論壇，但蕭旭岑已表示「媒體報導在資訊上有落差」，國民黨主席鄭麗文昨也...

蘇嘉全喊兩岸恢復健康交流 國台辦強調「九二共識」定海神針

將接任海基會董事長的蘇嘉全表示，上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流，但大陸國台辦發言人彭慶恩21日強調，「九二共識」...

春哥侃陸／「電力帝國」展破兆用電實力 電網投資成關鍵

離農曆春節還有大約一個月時間，這段時間中國大陸經濟領域呈現一大特點，是搶報數據、預告大勢。這是因為今年是大變之年，過了春節就轉入人大、政協「兩會」預熱期，要追隨官方宏大敘事，是以部門、行業都要搶先發言。其中電力行業近日驚人，因其拋出兩個以兆計的數據，其中更包含要建立全新能源系統的雄心壯志……

達沃斯論壇登場 陸副總理何立峰將會美國財長貝森特

瑞士達沃斯世界經濟論壇登場，港媒報導，美國財長貝森特將在達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責中美貿易談判的大陸國務院副...

