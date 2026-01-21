中天記者林宸佑遭收押 陸國台辦：民進黨亂扣帽子非首次

兩岸關係緊張之際，雙方執法部門均動作頻頻，對於中天電視台主播林宸佑遭控涉嫌擔任「中間人」，配合大陸以現金收買軍人刺探機密，包括他在內6人被依犯國安法、貪汙治罪條例收押。大陸國台辦發言人彭慶恩21日回應，民進黨當局濫用司法手段，打壓政治意志，亂扣滲透帽子，已經不是第一次。

國台辦經濟局長、發言人彭慶恩今天主持國台辦記者會，對於台媒關切，是否確有大陸方面人士和林宸佑接觸，林是否有從事遭台灣檢方指控之行為時，做出上述回應。

彭慶恩還說，民進黨以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

另對以陸配身分取得中華民國身分證，並在台成立新住民關懷總會的周滿芝，被指控受中共統戰組織指示在台發展組織，高分院20日更一審判8年有期徒刑。

彭慶恩回應，有關情況再次暴露民進黨羅織罪名，違背台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流名義，不斷渲染所謂統戰滲透威脅，變本加厲，不擇手段，恐嚇支持和參與兩岸交流的台灣團體，阻撓兩岸交流合作，搞綠色獨裁，其倒行逆施不得人心，必遭反對。

記者會上，彭慶恩也就台灣統一聯盟黨屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德遭控受國台辦指示介選遭判刑，以及某航司喬姓男子涉為大陸情治單位，向陸委會官員刺探委外研究案等秘密等案做出回應。彭慶恩除重申前述立場，也表示大陸予以強烈譴責，強調台獨勢力及其打手、幫凶終將受到正義的審判和法律的嚴懲。

至於台北士林地檢署近期依違反兩岸人民關係條例，通緝大陸手機品牌OnePlus創辦人劉作虎，並起訴2名台籍幹部，理由是該公司涉嫌非法在台招募70多名工程師。彭慶恩說，民進當局拿企業的個案大做文章，意在挑動兩岸對立對抗，阻撓兩岸經濟交流合作，這種做法危害兩岸同胞福祉，不得人心。