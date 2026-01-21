國共「首次智庫交流論壇」？陸國台辦強調「保持良性互動」

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩21日主持國台辦例行記者會。記者陳政錄／攝影
先前外傳國民黨副主席蕭旭岑將於月底赴陸，甚至復辦國共論壇，但蕭旭岑已表示「媒體報導在資訊上有落差」，國民黨主席鄭麗文昨也將之定義為「首次智庫交流論壇」，表示確定後第一時間對外說明。對此，大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩21日重申，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨保持良性互動，「如果有新的情況，我們將即時發布」。

彭慶恩21日主持國台辦例行記者會，就台媒關注國共磋商進展，他並未證實蕭旭岑是否赴陸，也未透露所謂「首次智庫交流論壇」細節。

彭慶恩說，大陸願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

接著，彭慶恩對本報表示，「你關心的問題，如果有新的情況，我們將即時發布」。

對於上述討論，蕭旭岑19日在接受廣播節目訪問時說，目前都沒有進一步訊息，具體的做法要等到成熟才會對外公布，並指媒體報導在資訊上有落差；鄭麗文昨天也在拜會前總統馬英九後受訪表示，「首次智庫交流論壇」活動一旦確定，會在第一時間對外說明。

鄭麗文還說，至今她感受到來自北京的善意與誠意，希望首次破冰能讓兩岸走向和解與和平道路。

蕭旭岑 國民黨

