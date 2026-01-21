聽新聞
0:00 / 0:00

美第七艦隊證實2美艦穿台海 共軍這次未批評

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美軍飛彈驅逐艦芬恩號近日通過台海。圖／取自美軍第七艦隊官網
美軍飛彈驅逐艦芬恩號近日通過台海。圖／取自美軍第七艦隊官網

美國軍方媒體「星條報」廿日報導，美國第七艦隊當天發出的未署名電子郵件證實，兩艘美國軍艦於十六至十七日通過台灣海峽，為美國海軍今年首度確認穿越台海。

共軍東部戰區微信公眾號十七日晚間已發布相關訊息，東部戰區新聞發言人徐承華表示，美軍飛彈驅逐艦芬恩號與海軍測量船瑪麗西爾斯號十六至十七日過航台海，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」，對該次過航全程跟監警戒、有效應對。

美國第七艦隊廿日的未署名電子郵件說，芬恩號、瑪麗西爾斯號完成穿越台海的「例行性」通行，這次通行發生於「不屬任何沿岸國領海」的區域，通過台灣海峽展現美國捍衛所有國家航行自由的承諾，美國拒絕任何抵觸航行自由、飛越自由及其他合法海空使用權利的主權或管轄權主張。

這也是去年十月卅日美國總統川普和大陸國家主席習近平會面後，美國軍艦首次穿越台海，並為川普去年一月回任後第四次。

去年二月、四月和九月均有美艦穿越台海，三次都引發共軍批評，但共軍十七日未批評美軍行動。

美國 美軍 驅逐艦

延伸閱讀

美第七艦隊證實 2艘美軍艦今年首度穿越台海

遭控淪太子等犯罪集團資金「洗白機」 美國這支科技股盤前暴跌11%

共軍8機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

相關新聞

習近平談大陸發展：處於不確定難預料因素增多時期

中共總書記習近平今天表示，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。他還強調，建設現代化產業體系、...

美第七艦隊證實2美艦穿台海 共軍這次未批評

美國軍方媒體「星條報」廿日報導，美國第七艦隊當天發出的未署名電子郵件證實，兩艘美國軍艦於十六至十七日通過台灣海峽，為美國...

拚AI發展 陸國家電網未來5年投資18兆

為因應全球競逐ＡＩ等新興產業發展下龐大的電力需求，大陸國家電網近日宣布，「十五五」（二○二六至二○三○年）時期，公司固定...

陸砸2.3兆投資基金挺中小企業 習：發展不確定因素增加

為推動「十五五」時期經濟發展，大陸發改委昨宣布，今年將研究制定推出二○二六至二○三○年擴大內需戰略實施方案，並提出設立國...

習近平談大陸發展：處在不確定難料因素增多時期 戰術上要精心運籌

中共總書記習近平今天表示，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要在戰略上保持定力，在戰術上精...

中方情緒勒索工具？ 最後2旅日熊貓 日本27日送回中國

日本首相高市早苗一席「台灣有事」談話意外引發中日關係緊張，甚至一向被視為中日友好的大熊貓也遭波及，日方社會轉而視大熊貓為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。