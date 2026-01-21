美第七艦隊證實2美艦穿台海 共軍這次未批評

美國軍方媒體「星條報」廿日報導，美國第七艦隊當天發出的未署名電子郵件證實，兩艘美國軍艦於十六至十七日通過台灣海峽，為美國海軍今年首度確認穿越台海。

共軍東部戰區微信公眾號十七日晚間已發布相關訊息，東部戰區新聞發言人徐承華表示，美軍飛彈驅逐艦芬恩號與海軍測量船瑪麗西爾斯號十六至十七日過航台海，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」，對該次過航全程跟監警戒、有效應對。

美國第七艦隊廿日的未署名電子郵件說，芬恩號、瑪麗西爾斯號完成穿越台海的「例行性」通行，這次通行發生於「不屬任何沿岸國領海」的區域，通過台灣海峽展現美國捍衛所有國家航行自由的承諾，美國拒絕任何抵觸航行自由、飛越自由及其他合法海空使用權利的主權或管轄權主張。

這也是去年十月卅日美國總統川普和大陸國家主席習近平會面後，美國軍艦首次穿越台海，並為川普去年一月回任後第四次。

去年二月、四月和九月均有美艦穿越台海，三次都引發共軍批評，但共軍十七日未批評美軍行動。