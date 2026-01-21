達沃斯論壇登場 陸副總理何立峰將會美國財長貝森特

瑞士達沃斯世界經濟論壇登場，港媒報導，美國財長貝森特將在達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責中美貿易談判的大陸國務院副總理何立峰會面。另據彭博社報導，大陸在過去三個月內已累計購入約1,200萬噸美國大豆，履行川普政府於去年月提出的採購指標。

何立峰昨（20）日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會致辭表示，中國一貫重視以自身發展帶動貿易夥伴共同繁榮，亦從不刻意追求貿易順差，中國不僅願意做「世界工廠」，更願意做「世界市場」。

香港經濟日報指出，貝森特將在出席世界經濟論壇年會期間與何立峰會面；何立峰並將於論壇年會期間與一批全球企業高層會面。報導稱，川普與北京達成貿易休戰，以及他在4月訪問北京的可能性，為各國領袖和企業高層加強與中方的聯繫創造了空間。近期一批美國企業高層陸續赴陸與高層官員會面，重申對中國市場的承諾，其中包括蘋果的庫克及輝達的黃仁勳。

彭博社報導，此前因應關稅升級，大陸曾避免採購美國農產品，至去年10月下旬中方才重返市場。白宮其後宣布，北京同意購買至少1,200萬噸美國大豆，期限延至今年2月。報導指，雖然中方未公開承認有關承諾，但當局已採取實質行動促進採購，包括降低關稅及解除對三家美國供應商的進口限制。