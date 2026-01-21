達沃斯論壇登場 陸副總理何立峰將會美國財長貝森特

經濟日報／ 記者陳湘瑾賴錦宏／綜合報導

瑞士達沃斯世界經濟論壇登場，港媒報導，美國財長貝森特將在達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責中美貿易談判的大陸國務院副總理何立峰會面。另據彭博社報導，大陸在過去三個月內已累計購入約1,200萬噸美國大豆，履行川普政府於去年月提出的採購指標。

何立峰昨（20）日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會致辭表示，中國一貫重視以自身發展帶動貿易夥伴共同繁榮，亦從不刻意追求貿易順差，中國不僅願意做「世界工廠」，更願意做「世界市場」。

香港經濟日報指出，貝森特將在出席世界經濟論壇年會期間與何立峰會面；何立峰並將於論壇年會期間與一批全球企業高層會面。報導稱，川普與北京達成貿易休戰，以及他在4月訪問北京的可能性，為各國領袖和企業高層加強與中方的聯繫創造了空間。近期一批美國企業高層陸續赴陸與高層官員會面，重申對中國市場的承諾，其中包括蘋果的庫克及輝達的黃仁勳。

彭博社報導，此前因應關稅升級，大陸曾避免採購美國農產品，至去年10月下旬中方才重返市場。白宮其後宣布，北京同意購買至少1,200萬噸美國大豆，期限延至今年2月。報導指，雖然中方未公開承認有關承諾，但當局已採取實質行動促進採購，包括降低關稅及解除對三家美國供應商的進口限制。

世界經濟論壇 美國 何立峰

延伸閱讀

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

GSA 執行長推Podcast 黃仁勳、蘇姿丰、蔡力行、吳田玉都受訪

談中美貿易？瑞士世界經濟論壇 傳何立峰將會貝森特、全球企業高層

美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

相關新聞

美第七艦隊證實2美艦穿台海 共軍這次未批評

美國軍方媒體「星條報」廿日報導，美國第七艦隊當天發出的未署名電子郵件證實，兩艘美國軍艦於十六至十七日通過台灣海峽，為美國...

習近平談大陸發展：處於不確定難預料因素增多時期

中共總書記習近平今天表示，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。他還強調，建設現代化產業體系、...

達沃斯論壇登場 陸副總理何立峰將會美國財長貝森特

瑞士達沃斯世界經濟論壇登場，港媒報導，美國財長貝森特將在達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責中美貿易談判的大陸國務院副...

習近平談大陸發展：處在不確定難料因素增多時期 戰術上要精心運籌

中共總書記習近平今天表示，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要在戰略上保持定力，在戰術上精...

中方情緒勒索工具？ 最後2旅日熊貓 日本27日送回中國

日本首相高市早苗一席「台灣有事」談話意外引發中日關係緊張，甚至一向被視為中日友好的大熊貓也遭波及，日方社會轉而視大熊貓為...

陸人口「生不如死」…連四年加劇

大陸國家統計局昨（19）日公布，去年底總人口數約14.05億，較上年末減少339萬，連續第四年下降，主要來自出生人口持續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。