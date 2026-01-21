快訊

陸砸2.3兆投資基金挺中小企業 習：發展不確定因素增加

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中共總書記習近平表示，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。新華社
為推動「十五五」時期經濟發展，大陸發改委昨宣布，今年將研究制定推出二○二六至二○三○年擴大內需戰略實施方案，並提出設立國家級併購基金，促進創新。大陸財政部等四部門同日發布，實施民間投資專項擔保計畫，額度人民幣五千億元（台幣二點三兆元），支持中小企業民間投資貸款。

中共總書記習近平昨出席中共黨校幹部研討班開班式時稱，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多時期，要在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強發展的確定性和可持續性。他並指建設現代化產業體系、實現產業體系躍升，是十五五時期的重要戰略任務。

大陸發改委副主任王昌林表示，要做強國內大循環、實體經濟、全國統一大市場建設等領域。將研究制定推出二○二六至二○三○年擴大內需戰略實施方案，努力實現供需互促、循環升級；並將研究設立國家級併購基金，加強政府投資基金布局規畫和投向指導，促進創新創業創造，加快培育和發展新質生產力。

大陸財政部、工信部、人行等發布實施民間投資專項擔保計畫的通知，提供人民幣五千億額度，分兩年實施，對象包括符合條件的中小企業民間投資貸款，資金用於支持企業購買設備及原材料、技術改造、數位化改造等；並指出去年大陸財政赤字率百分之四左右，今年財政總體支出力度將「只增不減」。

財政赤字 經濟發展 中小企業 人民幣 中共 實體經濟 習近平

