拚AI發展 陸國家電網未來5年投資18兆

為因應全球競逐ＡＩ等新興產業發展下龐大的電力需求，大陸國家電網近日宣布，「十五五」（二○二六至二○三○年）時期，公司固定資產投資預計達人民幣四兆元（約台幣十八兆元），較「十四五」投資大增四成，引發市場關注。

高盛報告指，至二○二八年後ＡＩ與資料中心耗電需求爆發，將進一步提高大陸智慧電網建置的迫切性。

據大陸國家電網發布，投資主要用於新型電力系統建設，將進一步鞏固「西電東送、北電南供」能源輸送網，加快特高壓直流外送通道建設，推動跨區跨省輸電能力較「十四五」末提升超過三成，並實施「人工智慧+」方案，強化電網數位賦能。

同時，加快推進城市、農村、偏遠地區配網建設，探索末端保供型、離網型微電網模式等。中泰證券指出，國家電網將以擴大有效投資，帶動新型電力系統產業鏈供應鏈高品質發展。

按照先前公布，大陸國家電網「十四五」期間固定資產預計完成人民幣二點八五兆元以上，較「十三五」增幅不到兩成。近年來，大陸國家電網投資屢創新高，二○二四年首破人民幣六千億元關口，二○二五年再破人民幣六千五百億元，創歷史新高。

高盛報告稱，以年均計算，投資規模相當於每年投入不低於人民幣八千億元，年複合成長率至少達百分之六，若疊加新能源併網消納壓力加大、ＡＩ及資料中心用電激增等因素，實際增速將逼近百分之八。

報告還提到，綠色轉型、智慧電網、電動車、ＡＩ及「西電東送」等需求，預計今年大陸特高壓領域將領先成長，隨後重點將切換至智慧電網與配電網建設。

大陸能源局日前發布，去年大陸全社會用電量首次突破十兆度，相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本四個經濟體年用電量總和。發改委信息中心研究員魏琪嘉說，第三產業技術含量高的細分門類用電量保持快速增長，說明與當前數位經濟、新能源汽車行業快速發展有密切關係。