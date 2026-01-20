香港支聯會及鄒幸彤等人被控違國安法 22日開審

香港支聯會、前副主席鄒幸彤等人被控違反國安法案，將於22日在法院開審。支聯會前常委鄧岳君昨天下午已到法院外排隊，輪候進入法院內旁聽。鄒幸彤等人已被還押超過4年。

已解散的香港支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤，被控違反香港國安法下的「煽動顛覆國家政權」罪。

控罪指各人於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動組織、策劃、實施或參與實施以「非法手段」旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，或推翻中國中央政權機關。

案件焦點之一是支聯會的「五大綱領」，特別是「結束一黨專政」，是否有違國家根本制度、是否煽動他人顛覆國家政權等。

案件經過兩度押後，將於22日開審。李卓人、鄒幸彤及何俊仁於2021年9月被捕，李及鄒已被還押約4年4個月，何曾獲准保釋約7個月，之後再被還押，迄今被還押近4年。

據香港網媒「法庭線」報導，支聯會前常委鄧岳君19日下午已到法院外排隊，輪候進入法院內旁聽。鄧岳君表示，「很可悲的感覺，37年前的悲劇延伸到這裡，有相關的審訊」，希望「盡快解開這個結」。

法院另一側有20間傳媒以椅子及紙張輪候記者席號碼牌。

支聯會於1989年成立，每年在香港維多利亞公園舉行燭光晚會，悼念六四。最後一次悼念晚會是2019年。香港國安法於2020年中實施，支聯會於2021年9月解散。