快訊

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

對日稀土審查趨嚴 陸上月對日出口稀土磁鐵跌8%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸海關總署最新數據顯示，大陸去年12月對日本出口的稀土磁鐵量已經下滑8%，低於前一個月的305公噸。（路透）
大陸海關總署最新數據顯示，大陸去年12月對日本出口的稀土磁鐵量已經下滑8%，低於前一個月的305公噸。（路透）

大陸官方本月初宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。大陸海關總署最新數據顯示，大陸去年12月對日本出口的稀土磁鐵量為280公噸，已經下滑8%，低於前一個月的305公噸。

兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力的產品或技術。兩用物項出口管制清單有多達1,005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、感測器和雷射器、導航和航空電子、核能等材料、設備和技術等。

共同社近日引述多名貿易消息人士報導，北京針對中國對日出口稀土或稀有金屬的企業，推出了更為嚴格的審查細則。關於銷售對象以及所生產的最終產品等供應鏈資訊，也要求追加提交比以往更為詳盡的資料。

日本首相高市早苗19日表示，將與志同道合國家攜手，就中國加強稀土等重要物資對日出口管制提出交涉；並要求中國不要將其作為經濟脅迫的手段。

不過，12月對日出口量仍較2024年同月高出31.4%，路透引述分析人士，可能是日本買家因預期中國將進一步收緊限制而提前加大採購所致。由於涉及可能具有軍事用途物項的禁令，1月對日本的出貨量料將下滑。

整體來看，中國12月稀土磁體出口總量較前月下滑3.2%至5,952公噸，單月出口量為2025年第四高。2025年全年，中國稀土磁體出口總量為57,392公噸，年減1.3%。

此外，中國對美國出口的稀土磁體較前月下滑3%至564公噸。2025年全年對美出貨量為5,933公噸，年減20.3%。

稀土 日本 軍事

延伸閱讀

中國對日出口稀土磁鐵月跌8% 可能再下滑

日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口

高市出招 日國會2月改選

高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響

相關新聞

陸出生率0.563％再寫新低 人口連4年負成長

大陸國家統計局昨日公布，去年末大陸總人口約十四點○五億，較二○二四年末減少三三九萬，連四年下降，主要來自出生人口持續低於...

嗆「紅旗插滿台灣」 陸配「關關」遭我驅逐

陸配關姓女子在抖音發表影片提及「遲早紅旗插滿台灣」，去年還號召民眾到馬場町紀念公園致敬共諜吳石，又嗆內政部長劉世芳等官員...

對日稀土審查趨嚴 陸上月對日出口稀土磁鐵跌8%

大陸官方本月初宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。大陸海關總署最新數據顯...

陸人口「生不如死」…連四年加劇

大陸國家統計局昨（19）日公布，去年底總人口數約14.05億，較上年末減少339萬，連續第四年下降，主要來自出生人口持續...

談今年政府工作 陸總理李強：不確定難預料因素增多

為制定「政府工作報告」和「十五五（2026年到2030年）」規劃，大陸國務院總理李強19日主持召開座談會聽取各界建議。他...

陸政法工作會議 提深化反分裂反恐怖鬥爭

新年伊始，中共各部門陸續召開會議，部署年度工作，據新華社，中共中央政法工作會議18日至19日在北京召開，會議表示，要統籌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。