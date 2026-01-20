快訊

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

中日關係緊張 中國文物機構籲日本返還唐鴻臚井碑

中央社／ 台北20日電

中日關係緊張之際，中國海外文物研究中心發布「上海宣言」，呼籲日本政府早日返還被非法運至日本的「唐鴻臚井碑」。專家指出，唐鴻臚井碑是「頭號流失國寶」，亦是頭號追索目標。

澎湃新聞19日報導，由上海大學中國海外文物研究中心等編纂的「唐鴻臚井碑檔案文獻總匯」16日在上海發布，該書系統梳理迄今存世的所有唐鴻臚井碑在旅順原址及日本的圖片、題刻拓片、石碑自誕生至被掠入日本期間的相關檔案文獻資料。

新書發布儀式上，該書編委會呼籲日本政府遵循流失文物返還原屬國的國際共識，早日返還唐鴻臚井碑。

中國海外文物研究中心主任段勇表示，唐鴻臚井碑是「頭號流失國寶」，同時也是「頭號追索目標」，「唐鴻臚井碑承載著與中國國家統一、民族團結、邊疆歸屬相關的重要歷史記述，對中國來說具有特別重大的政治、歷史、文化價值。」

段勇表示，面對中日兩國民間呼聲，日本有關方面應正視歷史，順應現代國際潮流，盡快返還唐鴻臚井碑。

報導介紹，唐鴻臚井碑立於公元714年，是唐朝中央政府特使奉命冊封中國東北地區少數民族靺鞨族地方政權首領，確立該地區隸屬於唐王朝的重要歷史物證。

1908年4月底前，日軍駐旅順鎮守府將唐鴻臚井碑及1896年增建、用於保護唐鴻臚井碑的碑亭拆解裝船，非法運至日本。中國相關政府部門、學者、社會團體與日本有識之士一直致力於唐鴻臚井碑回歸中國。

日本 文物 中日關係

延伸閱讀

黑石、KKR 法人資金瘋搶日本不動產

大研生醫「一拆十」 量能衝

009817開募 聚焦日本房產

日本氣象廳緊急示警 「警報級大雪」恐連下5天

相關新聞

陸出生率0.563％再寫新低 人口連4年負成長

大陸國家統計局昨日公布，去年末大陸總人口約十四點○五億，較二○二四年末減少三三九萬，連四年下降，主要來自出生人口持續低於...

嗆「紅旗插滿台灣」 陸配「關關」遭我驅逐

陸配關姓女子在抖音發表影片提及「遲早紅旗插滿台灣」，去年還號召民眾到馬場町紀念公園致敬共諜吳石，又嗆內政部長劉世芳等官員...

對日稀土審查趨嚴 陸上月對日出口稀土磁鐵跌8%

大陸官方本月初宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。大陸海關總署最新數據顯...

陸人口「生不如死」…連四年加劇

大陸國家統計局昨（19）日公布，去年底總人口數約14.05億，較上年末減少339萬，連續第四年下降，主要來自出生人口持續...

談今年政府工作 陸總理李強：不確定難預料因素增多

為制定「政府工作報告」和「十五五（2026年到2030年）」規劃，大陸國務院總理李強19日主持召開座談會聽取各界建議。他...

陸政法工作會議 提深化反分裂反恐怖鬥爭

新年伊始，中共各部門陸續召開會議，部署年度工作，據新華社，中共中央政法工作會議18日至19日在北京召開，會議表示，要統籌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。