中日關係緊張 中國文物機構籲日本返還唐鴻臚井碑

中日關係緊張之際，中國海外文物研究中心發布「上海宣言」，呼籲日本政府早日返還被非法運至日本的「唐鴻臚井碑」。專家指出，唐鴻臚井碑是「頭號流失國寶」，亦是頭號追索目標。

澎湃新聞19日報導，由上海大學中國海外文物研究中心等編纂的「唐鴻臚井碑檔案文獻總匯」16日在上海發布，該書系統梳理迄今存世的所有唐鴻臚井碑在旅順原址及日本的圖片、題刻拓片、石碑自誕生至被掠入日本期間的相關檔案文獻資料。

新書發布儀式上，該書編委會呼籲日本政府遵循流失文物返還原屬國的國際共識，早日返還唐鴻臚井碑。

中國海外文物研究中心主任段勇表示，唐鴻臚井碑是「頭號流失國寶」，同時也是「頭號追索目標」，「唐鴻臚井碑承載著與中國國家統一、民族團結、邊疆歸屬相關的重要歷史記述，對中國來說具有特別重大的政治、歷史、文化價值。」

段勇表示，面對中日兩國民間呼聲，日本有關方面應正視歷史，順應現代國際潮流，盡快返還唐鴻臚井碑。

報導介紹，唐鴻臚井碑立於公元714年，是唐朝中央政府特使奉命冊封中國東北地區少數民族靺鞨族地方政權首領，確立該地區隸屬於唐王朝的重要歷史物證。

1908年4月底前，日軍駐旅順鎮守府將唐鴻臚井碑及1896年增建、用於保護唐鴻臚井碑的碑亭拆解裝船，非法運至日本。中國相關政府部門、學者、社會團體與日本有識之士一直致力於唐鴻臚井碑回歸中國。