70後女高官張迎春 跨省任新疆維吾爾自治區副主席

中央社／ 北京20日電

新疆自治區14屆人大常委會會議19日在烏魯木齊舉行，會議經表決，決定任命張迎春為自治區副主席。張迎春是中共「70後」（1970年代出生）的女高官。

根據公開資料顯示，張迎春出生於1970年11月，湖南長沙人。她曾在長沙工作多年，歷任雨花區區長，開福區委書記，長沙市委常委、副市長，湖南湘江新區黨工委副書記、管委會主任等職。

張迎春在2019年出任湘潭市委副書記、市長，2021年7月任湘潭市委書記。2021年11月，湖南省委換屆，張迎春當選為省委常委。2022年2月，她任湖南省副省長。

2023年11月，她任湖南省常務副省長、省政府黨組副書記。

今年1月16日，張迎春首次跨省履新，出任新疆維吾爾自治區黨委常委。

張迎春現任新疆維吾爾自治區黨委常委，自治區副主席、自治區人民政府黨組副書記。

自治區 新疆 維吾爾

