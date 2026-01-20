李強聽取政府工作報告意見：不確定難預料因素增多

新華社報導，中國國務院總理李強19日主持召開座談會，聽取專家對「政府工作報告」的意見。李強表示，今年外部形勢依然複雜多變，不確定難預料因素增多，經濟發展中老問題、新挑戰還有不少。

新華社報導，李強19日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對「政府工作報告」和「『十五五』規劃綱要（草案）」兩個徵求意見稿的意見建議。

李強表示，過去一年中國經濟頂壓前行、向新向優發展，新興產業加快培育壯大，市場需求持續擴容提質，展現出強大韌性。今年是「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）開局之年，外部形勢依然複雜多變，不確定難預料因素增多，經濟發展中老問題、新挑戰還有不少。但中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，高質量發展前景廣闊。

李強表示，要深入貫徹落實中央「十五五」規劃建議和中央經濟工作會議的部署要求，以高質量發展的確定性應對發展環境的不確定性。要突出高質量發展的目標引領，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，注重各類政策組合發力，強化改革舉措與宏觀政策協同，在質的有效提升上取得更大突破。

李強表示，要拓寬高質量發展的實現路徑，強化創新驅動，深化改革開放，把發展的戰略基點放在擴大內需上，不斷增強發展的內生動力。

李強又表示，要在推動高質量發展中切實保障和改善民生，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，培育新的經濟增長點，持續增進民生福祉。

報導表示，在座談會上發言的專家，包括中信證券首席經濟學家明明、南開大學金融學院副院長、金融經濟系系主任、教授賀佳、Minimax（上海稀宇科技）創始人閆俊傑、國家電網有限公司董事長、黨組書記張智剛；北京大學黨委副書記、校長龔旗煌、中國信息通信研究院院長、黨委副書記余曉暉、首都醫科大學附屬北京天壇醫院院長、神經病學專家王擁軍；舞蹈編導、舞者周莉亞；羽毛球運動員石宇奇。

報導表示，各人認為去年面對複雜嚴峻的外部形勢，中國加大逆周期調節力度，在穩增長、調結構、惠民生等方面推出很多務實舉措，發展中的積極因素不斷積累，市場信心明顯增強。

在發言的9人中，較為人注目的是閆俊傑，其公司Minimax是中國AI六小虎之一，本月較早時在香港港交所上市。