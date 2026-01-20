聽新聞
陸出生率0.563％再寫新低 人口連4年負成長

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國家統計局昨日公布出生率僅千分之五點六三，寫下一九四九年大陸有紀錄以來新低。圖為一名在日喀則市人民醫院新生兒科病房的新生兒。新華社
大陸國家統計局昨日公布，去年末大陸總人口約十四點○五億，較二○二四年末減少三三九萬，連四年下降，主要來自出生人口持續低於死亡人口，呈現「生不如死」；出生率僅千分之五點六三，寫下一九四九年大陸有紀錄以來新低。

大陸國家統計局長康義昨日在國新辦記者會公布最新人口數據。去年末，大陸總人口為十四億四八九萬人，比前年末減少三三九萬，全年出生人口七九二萬人，死亡一一三一萬人。

據此，去年大陸出生人口較二○二四年的九五四萬，下跌百分之十七，出生率僅千分之五點六三，為一九四九年大陸有紀錄以來最低；死亡率則為千分之八點○四，是一九六八年以來最高，使得去年大陸人口自然增長率為千分之負二點四一。

另截至去年末，大陸六十歲及以上人口占全體百分之廿三；六十五歲及以上人口占全體的百分之十五點九，分別較上年度的百分之廿二、百分之十五點六增加。

人口減少和人口老化被視為影響近年大陸消費表現的因素之一，大陸國家統計局人口和就業統計司長王萍萍昨日則透過陸媒強調，大陸人口規模仍超過現有發達國家人口總和，這為高品質發展提供了超大規模市場，生產和消費潛力巨大。她提到，去年底大陸六十歲及以上人口，較上年增加一三○七萬人，但其中六十到六十四歲低齡老年人口占比較大，多數健康狀況較好、社會參與意願較強，仍在經濟社會發展中發揮重要作用。

彭博社引述聯合國人口模型預測，大陸人口可能在二○五○年降至十三億，在二一○○年跌至八億以下。ＣＮＮ報導，大陸人口連四年萎縮，顯示二○二四年出生率短暫回升是曇花一現。分析指，勞動力萎縮與人口老化，已成為經濟發展最大隱憂，並讓退休金體系承壓。

