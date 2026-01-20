聽新聞
聚焦算力自主！陸AI企業50強出爐 寒武紀市值2.8兆元居榜首

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
胡潤研究院昨發布二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強，大陸ＡＩ晶片企業寒武紀位居榜首。圖／取自彭博資訊
胡潤研究院昨發布「二○二五胡潤中國人工智慧企業五十強」，榜單聚焦於主營業務為ＡＩ算力或算法的中國大陸企業。ＡＩ晶片企業寒武紀憑藉六千三百億元（人民幣，下同）的市值，約台幣二點八兆元，位居榜首。值得留意的是，ＡＩ晶片相關企業包攬榜單前十名中的七席，顯示大陸算力自主有加速趨勢。

摩爾線程、沐曦股份分列榜單第二、三名，市值分別為三千一百億元、二千五百億元。前三名企業市值合計約人民幣一點二兆元，僅為同期美國ＡＩ晶片巨擘輝達市值的百分之四。

這是胡潤研究院第二次發布該榜單，上市公司市值按照二○二六年一月九日的收盤價計算，非上市公司估值參考同業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。

榜單僅納主營ＡＩ算力或算法企業，未納入具身智能企業（優必選、大疆、科沃斯）、ＡＩ非主營業務企業（字節跳動、潤澤科技、浪潮信息）及基礎研究或開源為主、商業化不足企業（DeepSeek）。

寒武紀二○一六年成立，源自中科院計算所，二○二○年Ａ股上市，是大陸ＡＩ晶片第一股。其憑藉六千三百億元市價，按年增長百分之一六五，位居榜單首位。該公司二○二五年上半年營收廿八點八億元，年增四十三倍。寒武紀還深化與大陸國內外大模型企業的合作，主導或參與四十五項國際及國內技術標準的制定。

摩爾線程二○二○年成立，專注全功能ＧＰＵ研發，二○二五年前三季營收七點八億元，年增百分之一八二；沐曦股份同年成立，實現大陸高端ＧＰＵ國產化，曦雲系列晶片累計交付超過二點八萬顆，在手訂單十四點三億元。

語音識別龍頭科大訊飛與車載ＡＩ晶片商地平線則分別以一千三百億元與一千二百億元位列四、五名。科大訊飛專注於智能語音、自然語言處理與認知智能等核心技術研發。地平線則穩居大陸車載ＡＩ晶片及智駕解決方案領軍地位。

ＡＩ晶片企業包辦榜單前十名七席，包括地平線、瑞芯微、壁仞科技、芯原股份等。

AI 算力 字節跳動 DeepSeek

