快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

陸人口「生不如死」…連四年加劇

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局昨（19）日公布，去年底總人口數約14.05億，較上年末減少339萬，連續第四年下降，主要來自出生人口持續低於死亡人口，呈現「生不如死」，出生率僅5.63‰，創1949年有紀錄以來最低。

截至去年末，大陸總人口為14億489萬人，比上年末減少339萬，全年出生人口792萬人，死亡1,131萬人。大陸男女性別比為104.19；年齡構成上，60歲及以上人口占全人口的23％，65歲及以上人口2億2,365萬人，占15.9％，分別較上年度的22％、15.6％增加。

人口減少和人口老化，被視為影響近年大陸消費表現的重要因素之一。對此，大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍昨強調，面對人口變化，大陸各部門著力推動完善生育支持政策，建立實施育兒補貼制度，大力發展普惠托育服務，實施積極應對人口老齡化國家戰略等。

不過彭博社引述聯合國人口模型預測，大陸人口可能在2050年降至13億，在2100年跌至8億以下。

死亡 老化

延伸閱讀

大陸全國台企聯新年寄語 更堅定反對台獨

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年的水準

嚴打電詐 大陸去年自緬甸押回5.7萬名犯罪分子

香港零售復甦 就業人數續跌 零售住宿膳食7年少13萬人

相關新聞

陸出生率0.563％再寫新低 人口連4年負成長

大陸國家統計局昨日公布，去年末大陸總人口約十四點○五億，較二○二四年末減少三三九萬，連四年下降，主要來自出生人口持續低於...

嗆「紅旗插滿台灣」 陸配「關關」遭我驅逐

陸配關姓女子在抖音發表影片提及「遲早紅旗插滿台灣」，去年還號召民眾到馬場町紀念公園致敬共諜吳石，又嗆內政部長劉世芳等官員...

陸人口「生不如死」…連四年加劇

大陸國家統計局昨（19）日公布，去年底總人口數約14.05億，較上年末減少339萬，連續第四年下降，主要來自出生人口持續...

談今年政府工作 陸總理李強：不確定難預料因素增多

為制定「政府工作報告」和「十五五（2026年到2030年）」規劃，大陸國務院總理李強19日主持召開座談會聽取各界建議。他...

陸政法工作會議 提深化反分裂反恐怖鬥爭

新年伊始，中共各部門陸續召開會議，部署年度工作，據新華社，中共中央政法工作會議18日至19日在北京召開，會議表示，要統籌...

繼Deepseek梁文鋒...AI六小虎MiniMaxCEO閆俊傑現身李強座談會

大陸國務院總理李強近期主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對政府工作報告、「十五五」規劃綱要草案的意見...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。