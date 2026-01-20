陸人口「生不如死」…連四年加劇
大陸國家統計局昨（19）日公布，去年底總人口數約14.05億，較上年末減少339萬，連續第四年下降，主要來自出生人口持續低於死亡人口，呈現「生不如死」，出生率僅5.63‰，創1949年有紀錄以來最低。
截至去年末，大陸總人口為14億489萬人，比上年末減少339萬，全年出生人口792萬人，死亡1,131萬人。大陸男女性別比為104.19；年齡構成上，60歲及以上人口占全人口的23％，65歲及以上人口2億2,365萬人，占15.9％，分別較上年度的22％、15.6％增加。
人口減少和人口老化，被視為影響近年大陸消費表現的重要因素之一。對此，大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍昨強調，面對人口變化，大陸各部門著力推動完善生育支持政策，建立實施育兒補貼制度，大力發展普惠托育服務，實施積極應對人口老齡化國家戰略等。
不過彭博社引述聯合國人口模型預測，大陸人口可能在2050年降至13億，在2100年跌至8億以下。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言