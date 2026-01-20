去年經濟「前高後低」 大陸GDP驚險保5

大陸二○二五年經濟成績單出爐，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率成功「保五」，去年第四季表現也優於預期，官方並稱，今年機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素。不過，國際金融機構和外媒示警，去年大陸ＧＤＰ呈「前高後低」，保五並不輕鬆，內需消費低迷和房地產不振等困境將繼續帶來風險。

大陸國家統計局昨日公布，去年ＧＤＰ總值為一四○兆一八七九億元（人民幣，下同），年增百分之五，與上年度持平，完成政府工作報告設定目標。

分產業看，去年大陸第一產業增加值規模九兆三三四七億元，年增百分之三點九、第二產業規模四九兆九六五三億元，年增百分之四點五、第三產業規模八○兆八八七九億元，年增百分之五點四。去年四個季度，大陸ＧＤＰ分別增長百分之五點四、五點二、四點八、四點五。

去年規模以上工業增加值年增百分之五點九，服務業增加值年增百分之五點四。消費總額五○兆一二○二億元，年增百分之三點七。

不過，去年大陸全國固定資產投資年減百分之三點八，房地產開發投資大減百分之十七點二，顯示投資動能特別是房地產領域仍低迷。

針對大陸經濟情況，大陸國家統計局長康義指出，去年經濟保持穩中有進，高品質發展取得新成效，下階段要堅持穩中求進、提質增效，實施更加積極的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給等，確保「十五五」開好局、起好步。

野村中國首席分析師陸挺分析，季度數據顯示下半年情況惡化，例如去年十二月單月銷售額年增率放緩，固定資產投資包括製造業投資均惡化，是受到「以舊換新」計畫的回收期延長、房地產低迷、政府面臨的財政挑戰及反內捲措施導致，預計消費放緩仍將在未來幾個月持續。

ＢＢＣ報導形容，這是一場不輕鬆的「保五」，去年大陸經濟增長動力幾乎切換到第三產業和外貿出口，意味著以「出口強、內需弱」的方式完成。紐約時報報導，大陸新屋銷量已跌至十五年來最低，中古屋價格也急劇下跌，都將為財政收入和消費支出帶來困境。

穆迪分析，步入二○二六年，由於大陸國內信心依然脆弱、房地產低迷未解，但外部環境敵意加劇，使不確定性和挑戰依然嚴峻。