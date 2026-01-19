陸政法工作會議 提深化反分裂反恐怖鬥爭

新年伊始，中共各部門陸續召開會議，部署年度工作，據新華社，中共中央政法工作會議18日至19日在北京召開，會議表示，要統籌境內境外，深化反分裂反恐怖鬥爭。要深化嚴打暴恐活動，保持對「三股勢力」嚴打高壓趨勢。

所謂三股勢力，是上海合作組織及相關國家所用術語，指在中亞地區的暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力。

據新華社和中新社報導，中共中央政法工作會議18日至19日在北京召開。會議研究部署了2026年政法工作的重點任務，提出要構建海外安全保障體系，有效維護海外利益。

另針對社會治安，會議指出，要依法嚴厲打擊命案、個人極端等嚴重暴力犯罪，對犯罪分子形成有力震懾。要依法嚴厲打擊拐賣人口、涉黑涉惡、涉槍涉爆等嚴重影響人民群眾安全感的違法犯罪，健全掃黑除惡常態化機制，展開打擊整治槍爆違法犯罪專項行動。

會議也提及，要依法嚴厲打擊電信網路詐騙活動，狠打金主頭目，狠抓行業治理，深化宣傳教育，加強跨境合作，努力取得更大成績。要依法嚴厲打擊毒品犯罪，深化新型毒品問題整治。

這場會議上，也細數去年大陸對電信網路詐騙犯罪取得「重大戰果」，對緬北「四大家族」犯罪集團形成「毀滅性打擊」，共5.7萬名犯罪分子被移交回國，涉「賭詐」犯罪集團頭目陳志亦被押解回國。還有，打擊毒品犯罪取得「歷史性成就」，去年大陸全國吸毒人員較2020年底下降63%，檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪人數、以及侵害未成年人犯罪人數按年分別下降9.8%和2.2%，為首次「雙下降」。

網路空間綜合治理方面，中共中央政法委工作會議提及，推進「淨網」專項行動，依法打擊治理網路謠言、網路暴力、網路水軍、網路黑客等亂象，依法打擊侵犯個人資訊等違法犯罪。要加強對新技術的研究，嚴防利用區塊鏈等加密技術逃避監管，依法打擊利用人工智慧技術生成、發布虛假訊息等行為。

會議還表示，要推進嚴格執法，依法嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等經濟犯罪，加大懲處力度，推進追逃追贓，給人民群眾一個交代。立法方面，會議提出，對新就業群體權益保護、虛擬貨幣、低空經濟等新問題，要展開前瞻性研究，主動提出立法建議。