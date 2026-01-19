談今年政府工作 陸總理李強：不確定難預料因素增多

為制定「政府工作報告」和「十五五（2026年到2030年）」規劃，大陸國務院總理李強19日主持召開座談會聽取各界建議。他說，今年外部形勢依然複雜多變，不確定難預料因素增多，經濟發展中老問題、新挑戰還有不少，要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，注重各類政策組合發力。

據央視、新華社，李強19日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對「政府工作報告」和「十五五規劃綱要(草案)」兩個徵求意見稿的意見建議。據中方發布，出席座談會的包括大陸經濟學家明明、國家電網董事長張智剛、北大校長龔旗煌、MINIMAX(稀宇科技)創始人閆俊傑、羽球員石宇奇等在內數人。

李強表示，今年是「十五五」開局之年，外部形勢依然複雜多變，不確定難預料因素增多，經濟發展中老問題、新挑戰還有不少。但要看到，大陸經濟「長期向好」的支撐條件和基本趨勢沒有改變，高品質發展前景廣闊。只要我們堅定信心，直面問題，集中力量辦好自己的事，就一定能不斷鞏固拓展經濟「穩中向好」趨勢，牢牢把握發展主動權。

李強強調，要深入貫徹落實中共中央「十五五」規劃建議和中央經濟工作會議的部署要求，以高品質發展的確定性應對發展環境的不確定性。要突出高品質發展的目標引領，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，注重各類政策組合發力，強化改革舉措與宏觀政策協同，在質的有效提升上取得更大突破。

他說，要拓寬高品質發展的實現路徑，強化創新驅動，深化改革開放，把發展的戰略基點放在擴大內需上，不斷增強發展的內生動力。要在推動高品質發展中切實保障和改善民生，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，培育新的經濟增長點，持續增進民生福祉。

今天大陸國家統計局公布2025年經濟成績單，國內生產毛額（GDP）增長率成功「保五」，全年大陸GDP總值為人民幣140兆1879億元，年增5.0%，完成政府工作報告設定目標。其中，去年第四季GDP增長4.5%，也優於外界預期。