繼Deepseek梁文鋒...AI六小虎MiniMaxCEO閆俊傑現身李強座談會

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸AI六小虎之一的MiniMax稀宇科技創始人、CEO閆俊傑（左）出席座談會並發言，成為繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位參會的AI大模型企業代表。圖取自央視
大陸AI六小虎之一的MiniMax稀宇科技創始人、CEO閆俊傑（左）出席座談會並發言，成為繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位參會的AI大模型企業代表。圖取自央視

大陸國務院總理李強近期主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對政府工作報告、「十五五」規劃綱要草案的意見建議。其中，大陸AI六小虎之一的MiniMax稀宇科技創始人、CEO閆俊傑出席座談會並發言，成為繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位參會的AI大模型企業代表。

央視報導，李強表示，今年外部形勢依然複雜多變，不確定、難預料因素增多，但要看到中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，只要堅定信心、直面問題、集中力量辦好自己的事，就一定能不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。

李強在會議上稱，要以高質量發展的確定性應對發展環境的不確定性，突出高質量發展的目標引領，在質的有效提升上取得更大突破。

受邀參加大陸國務院領域座談會的人士通常被認為受到官方青睞，因此獲得較大關注。稀宇科技MINIMAX9日在港交所上市，此前超購逾1,800倍，上市首日高開一度漲超50%，市值破763億港元，成史上IPO規模最大的AI大模型公司。

澎湃新聞報導，MiniMax（稀宇科技）位於上海徐匯「模速空間」，是一家全球領先的通用人工智能（AGI）公司，自主研發了一系列全模態通用大模型，包括MiniMaxM2.1、Hailuo2.3、Speech2.6和Music2.0等，是目前「全球唯四全模態進入第一梯隊」的大模型公司。

截至2025年9月，MiniMax已有超過200個國家及地區的逾2.12億名個人用戶。2025年前九個月，公司營收同比增長超過170%，其中，海外市場收入貢獻佔比超70%。

有分析指出，稀宇科技屬於AI領域，主力產品為生成影片的AI應用，技術細緻度高，公司成立僅4年已發展迅速，員工平均年齡低於30歲，團隊展現活力。公司主要業務集中於海外市場，具有國際化優勢。在大陸「AI六小虎」（智譜、Minimax、月之暗面（Moonshot/Kimi）、百川智能、零一萬物、階躍星辰）中，稀宇科技被認為是較強的一家。

