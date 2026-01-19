北京促美國停止藉口「中國威脅」撈取私利

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（大陸外交部網站）

大陸外交部發言人郭嘉昆今日（1月19日）在例行記者會上，回應美國總統川普格陵蘭島問題提出的關稅威脅，重申中方立場，敦促美方勿以所謂「中國威脅」謀取私利。

川普日前表示，自2月1日起，將向反對美國「奪取」格陵蘭島的8個國家加徵10%關稅，6月1日起稅率將提高至25%。

郭嘉昆回應指出，中方在格陵蘭島問題上的立場已多次闡明。他強調，以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際法是現行國際秩序的基石，必須維護。 「我們敦促美方停止把所謂『中國威脅』作為撈取私利的藉口。」

美國總統川普近期頻頻揮起關稅大棒，日前宣布即時對所有與伊朗有商貿往來國家加25%關稅。

川普要佔有格陵蘭島的理由是要防止未來中國和俄羅斯佔據這個世界最大島。歐洲國家於是提議加強北約在北極地區的防衛，希望藉此打消川普對格陵蘭的念頭。

然而，川普近日仍公開質疑丹麥保衛格陵蘭島的能力，還批評丹麥對北極地區安全的投入太少。他還聲稱，格陵蘭島「到處是俄羅斯和中國船隻」。

格陵蘭 川普 美國

